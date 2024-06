SCUF Nomad, mobiler Controller von Corsair

31SCUF Gaming präsentierte jetzt seinen neuesten Controller für mobiles Gaming, den SCUF Nomad.

Dieser für das iPhone entwickelte Bluetooth-Controller bringt die Leistungsmerkmale und die Ergonomie, die SCUF mit wettbewerbsorientierten Gamern optimiert hat, in einen mobilen Controller.

Der Nomad ist das Ergebnis der langjährigen Design-Erfahrung von SCUF und der markführenden Qualität für Konsolen- und PC-Spieler und bietet ein erstklassiges mobiles Gaming-Erlebnis in einem kompakten Design, das überallhin mitgenommen werden kann. Laut Jake Tenorio, Director of Product Marketing bei SCUF Gaming, „sind die konturierten Griffe und die großen Trigger des Nomad von den innovativen Paddle-Controllern von SCUF inspiriert, die für mobile Geräte neu interpretiert wurden. Der Nomad ist ein Controller, der sich in den Händen angenehm natürlich anfühlt“, so Tenorio. „Bei vielen mobilen Controllern steht der Komfort nicht im Vordergrund, was sich direkt auf die Gaming-Leistung und die mögliche Spieldauer auswirkt. Die Designphilosophie von SCUF beruht in erster Linie auf Ergonomie. Das werden die Kunden sofort bemerken, wenn sie den Nomad zum ersten Mal in die Hand nehmen.“

Die Full-Size-Thumbsticks des Nomad ermöglichen hohe Präzision und Kontrolle, während die drifthemmenden Hall-Effekt-Komponenten für eine konstante Leistung sorgen. Die Thumbsticks werden durch die zwei hinteren Paddles des Nomad ergänzt, eine patentierte Innovation von SCUF, die für zusätzliche Geschwindigkeit und Kontrolle sorgt und gleichzeitig die Belastung für die Hände verringert. Dieses Design ermöglicht es den Spielern, die Thumbsticks und die hinteren Paddles gleichzeitig zu benutzen, genau wie die Profis. Das ist ein großer Schritt nach vorne für das, was für SCUF die ideale Spielmethode auf allen Plattformen ist.31

Der SCUF Nomad wird ergänzt durch eine kostenlose iOS-Begleit-App, für die kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist. Mit der SCUF App können die Benutzer ganz einfach auf ihre Lieblingsspiele wie z. B. CoD: Mobile, Roblox oder NBA 2K zugreifen und diese spielen. Sie können Spiele aus dem App Store und Remote Play-Apps, mit denen Sie Spiele direkt von Ihrer Konsole oder Ihrem PC aus spielen können, umgehend starten. Erstellt Controller-Profile für den Nomad, um die Empfindlichkeit der Trigger, die Reaktionsfähigkeit der Thumbsticks und die Belegung aller Tasten anzupassen. Weist den Spielen in eurer Bibliothek Profile zu und teilt diese ganz einfach mit Freunden. Die SCUF App vereinfacht außerdem das Aufnehmen und Teilen von Spielhöhepunkten auf dem Smartphone und ermöglicht es den Spielern, ihre Skills spielend leicht zur Schau zu stellen.

„Da sich der Gaming-Markt ständig weiterentwickelt, hat sich SCUF zum Ziel gesetzt, innovative Lösungen bereitzustellen, die es den Spielern ermöglichen, die Leistung und den Spaß am Gaming auf allen Plattformen zu steigern“, so Tenorio. „Mobile Gaming ist eine spannende neue Kategorie für SCUF, da die Spiele auf dem Smartphone, der Konsole und dem PC immer mehr verschmelzen. Mit der Veröffentlichung des SCUF Nomad zum Preis von 99 US-Dollar (UVP) kommen mehr Spieler als je zuvor in den Genuss der Vorteile eines SCUF-Controllers. Die SCUF Experience ist jetzt ganz offiziell mobil.“

Preise, Kompatibilität und Verfügbarkeit:

Der SCUF Nomad ist ab dem 30.5.2024 online ab 99,99 US-Dollar vorbestellbar und in diesem Sommer bei ausgewählten Händlern erhältlich. Nomad ist mit iOS 16+ kompatibel und wird nur in einer Farbe angeboten: Schwarz. Es folgen in Zukunft mehr Personalisierungsmöglichkeiten und Farbvarianten.