Skelethrone: The Chronicles of Ericona im Test

Skelett in Rüstung

Skelethrone: The Chronicles of Ericona spielt im düsteren Fantasy Reich von Makh-Abyss. Wir übernehmen die Rolle von einem Skelett, das plötzlich wiederbelebt wird. Einst waren wir Lord Derek Ericona, aber das war vor langer Zeit. Wir erheben uns zu Spielbeginn aus einem Haufen von menschlichen Überresten und sollten uns rasch ein paar Ausrüstungsgegenstände besorgen. Eine Waffe wäre nicht schlecht, auch Schild, Rüstung, Helm und Schuhe verbessern unsere Charakterwerte und erleichtern es uns, ein wenig länger am Leben zu bleiben. Zum Glück ist die ganze Umgebung großräumig von verwesten Leichen umgeben, und wir finden rasch ein paar vermoderte und verrostete Rüstungsgegenstände und Waffen. Und diese Ausrüstung brauchen wir natürlich auch, weil die Umgebung auch von einigen albtraumhaften Monstern heimgesucht wird, die uns bei Sichtkontakt sofort angreifen. Und die Kämpfe mit diesen Kreaturen ist auch die Kernspielmechanik des Games. Zuschlagen mit dem Schwert, eine Ausweichrolle nach vorne oder nach hinten, Angriffe im perfekten Zeitpunkt mit unserem Schild parieren und danach besonders effektive Gegenangriffe durchführen, und dabei immer auf unsere Ausdauer achten. Die Kämpfe erinnern an einen Dark Souls-Klon, allerdings natürlich in reinem 2D.

Skelethrone: The Chronicles of Ericona ist ein klassisches 2D Side-Scrolling Actiongame, das sich vor allem an den klassischen Metroidvanias orientiert und ein paar Rollenspielelemente hinzugefügt hat. Ihr müsst die Welt erkunden, Monster töten, gegen Bosse kämpfen, klettern und springen, versteckte Bereiche finden und euren Charakter verbessern. Mit Spezialfähigkeiten, die ihr erst während des Spieles lernt, können ihr bisher unzugängliche Orte erreichen. Geht auf Entdeckungsreise in den weitläufigen Spielbereichen; das Spiel wird euch dafür belohnen. Ihr könnt eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen finden, die euren Helden deutlich verbessern. Eine Übersichtskarte erleichtert die Orientierung, Schnellreiseportale (Lagerfeuer) lassen euch rascher durch die Spielwelt navigieren. In einem umfangreichen Talentbaum könnt ihr euren Helden im Laufe des Spieles verbessern (eine Neuverteilung der Fähigkeiten ist möglich, wenn ihr den Oblivion Stone erhalten habt), Spezialfähigkeiten erlernt ihr an bestimmten Stellen im Spiel. Insgesamt gibt es fünf Charakterwerte, die sich im Spielverlauf ändern. Wenn ihr ein Leben verliert, könnt ihr zum Ort des Todes zurückkehren und bekommt eure dort herumliegende Essenz (eine Art Währung, die ihr durch das Besiegen von Gegner bekommt) wieder, andernfalls ist die seit dem letzten Speichern aufgesammelte Essenz weg. Die gefundenen Gegenstände bleiben aber in eurem Inventar, womit das Ableben nicht so extrem bestraft wird.