Starship Troopers: Terran Command im Test

Der neue Urban Onslaught DLC

Wer nach der Absolvierung der Kampagne aus dem Hauptspiel noch Lust auf weitere Missionen hat, für den ist am 18.06.2024 der Urban Onslaught DLC erschienen. Der DLC bringt den Kampf in die Städte der Menschen. In neun langen Missionen auf recht offen gestalteten Karten müsst ihr nicht auf einem entfernten Wüstenplaneten ein paar Siedler beschützen, sondern die Metropolis Mahanagar mit ihren Wolkenkratzern gegen die Arachniden verteidigen. Und dazu gibt es einiges an neuem Spielzeug – acht neue Einheiten, dazu vier neue defensive Türme. Auch die Arachniden haben aufgerüstet und ziehen mit vier neuen Einheitentypen ins Gefecht. Vor allem der neue Hornissenträger ist tödlich. Eine riesige Einheit, die regelmäßig Hornissenschwärme produziert, die eure Soldaten in sekundenschnelle massakrieren können.

Schon im Jahr 2023 ist der Starship Troopers: Terran Command – Raising Hell DLC erscheinen, der das Spiel um sieben neue Kampagnenmissionen und drei Herausforderungen erweitert hat. Nichts was man von Anfang an haben muss, aber absolut empfehlenswert, wenn man die Hauptkampagne durchgespielt hat und mehr vom Spiel haben will. In Rising Hell wird die Geschichte vom Kampf um den Planeten Gehenna erzählt – mit einem neuen Biom mit viel Lava und mit zwei neuen Einheiten, dazu neue Söldner und natürlich auch neue Gegnereinheiten. Nachdem ihr in der ersten Mission eine Raumstation von Bugs gesäubert habt, geht es hinab auf den menschenfeindlichen Planeten. Und was für Experimente mit den Bugs werden hier durchgeführt?

Kaufen könnt ihr Starship Troopers: Terran Command und seine beiden Erweiterungen übrigens auf Steam, aber auch auf GOG oder direkt auf der Internetseite vom Herausgeber Slitherine. Die Systemanforderungen (GTX 1050 oder Radeon RX 560) sind recht überschaubar, Ultrawidescreen-Auflösungen (21:9) werden super unterstützt. Mit dem integrierten Editor könnt ihr euch auch eigene Missionen basteln.