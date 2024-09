Warhammer 40,000: Rogue Trader Void Shadows im Test

Genestealer

Worum geht es in Void Shadows? Nunja, wir spielen den adeligen Lord Captain eines gigantischen Raumschiffes (Voidships), das im Auftrag des Imperators neue Welten unterwirft… oder zumindest wirtschaftlich ausbeutet. An Bord dieses Schiffes tummeln sich unzählige Besatzungsmitglieder. Manche leben in absolutem Luxus (wie beispielsweise wir als Oberhaupt des von Valancius-Klans), die Mehrheit schuftet aber unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und genau auf diesem Schiff – und nur auf diesem Schiff – spielen die neuen Geschichten. Hier brodelt etwas, hier erwacht eine neue Gefahr, die unsere Herrschaft über das Schiff bedroht. Wenn ihr nach dem Erwerb des neuen DLCs das Spiel zum ersten Mal startet, müsst ihr Void Shadows im Spiel aktivieren. Die neue Story wird dann hinzugefügt (und kann nicht mehr entfernt werden).

Xenos sind generell nicht sehr freundlich gegenüber den Menschen eingestellt, und so sind sie auch keine wirkliche multikulturelle Bereicherung an Bord des Voidships. Vielmehr machen sie aus dem Imperator treu ergebenen Arbeitssklaven heimtückische Verräter, die unsere Herrschaft mehr als nur in Frage stellen. Sie operieren jedoch nicht offen, sondern im Geheimen, quasi aus dem Schatten (Shadows) heraus. Wie sind sie überhaupt auf das Schiff gekommen? Das werdet ihr im Verlauf der Missionen erfahren, aber fürs erste ist es Zeit, sich dieser internen Bedrohung zu stellen. So müssen wir also zusammen mit unserer neuen Begleiterin, Kibellah (oder der bisherigen Mannschaft), eine kleine Säuberungsaktion durchführen. Ganz so klein wird die Aktion dann aber nicht, und sie zieht sich durch einige neue Handlungsstränge, in denen wir den Kult der Genestealer ausmerzen müssen. Damit seit ihr rund 15 Stunden beschäftigt.