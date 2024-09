BANSHEE: Demon Girl bei TGS 2024 angekündigt

Heute enthüllt das Indie-Entwicklerstudio False Prophet auf der Tokyo Game Show 2024 sein nächstes Projekt mit dem Codenamen BANSHEE: Demon Girl.

BANSHEE bietet ein actiongeladenes Einzelspieler-Stealth-Erlebnis, das von Soulsborne-Spielen inspiriert ist, und wird in der Unreal Engine 5 entwickelt, wobei hochkarätige Talente aus der Branche für Sound, Musik und Gameplay-Design eingesetzt werden.

Piotr Pacynko, Gründer und Direktor, erklärt: „Die Vision für BANSHEE ist es, eine Mischung aus Spielen wie Sekiro, Tenchu und Red Ninja zu sein, mit einzigartigen Gameplay-Elementen, die es nur in unserem Spiel gibt.“

Im späten 1500. Jahrhundert (Sengoku-Periode) erscheint eine weibliche Shinobi-Samurai. Eine Kunoichi, verkleidet als Geisha, kommt mit einer geheimen Mission nach Europa, zusammen mit der ersten japanischen Botschaft. Verraten stirbt sie einen grausamen Tod und wird zu einem Dämon (ähnlich europäischen Vampiren wie „Vampyr“, „Strzyga“ oder „Banshee“). Als Spieler wirst du in der Lage sein, ruhelose Seelen wegzuschicken oder zu verschlingen, um an Stärke zu gewinnen und Geheimnisse zu entdecken. Kämpfe mit japanischen Schwertern, während du tödliche Schläge ohne Anzeichen von Müdigkeit parierst. Säe Angst und Terror in mittelalterlichen Städten und Burgen Europas, nicht nur als Shinobi, sondern auch als Dämon und verkörpertes Böse in einem schönen menschlichen Körper.

Das Team ist in Japan, um frühzeitiges Feedback von Spielern und Partnern zu sammeln, um das Aussehen und das Gefühl des Spiels in den frühen Produktionsphasen richtig zu gestalten. Pacynko erklärt:

„Bei der Veröffentlichung unseres vorherigen Spiels ‚BEAST‘ haben wir jahrelang während der Entwicklung gewartet, um die Spieler um Feedback zu bitten. Dieses Mal beginnen wir früh, um die Vision für das Spiel zu erklären und eine erste Demoversion dieser Vision einem fachkundigen Publikum von Genre-Fans, wie den japanischen Spielern, vorzustellen.“

BANSHEE wird von den Entwicklern als ein Herzensprojekt beschrieben, an dem sie seit Jahren arbeiten möchten. Piotr fügt hinzu: „Das Soulsborne-Genre liegt uns am Herzen, ebenso wie die japanische und europäische Geschichte. Wir wollten einen starken Weg finden, um all unsere bisherigen Branchenerfahrungen zu nutzen, um diese Elemente zu kombinieren und eine einzigartige, überlebensgroße Geschichte zu erzählen, indem wir einen frischen Ansatz für dieses Genre wählen.“

BANSHEE wird auf eine einzigartige Weise gespielt, mit einem System, das das Studio als „Dance of Death Music System“ bezeichnet. Col Walder, Komponist für BANSHEE, erklärt:

„Das Dance of Death Musiksystem von Banshee basiert auf der neuesten Quartz- und Harmonix-Technologie in Unreal Engine 5, um die Spielaktionen und den Sound zu synchronisieren. Die KI der Gegner und ihre Animationen folgen dem Timing und Rhythmus der Musik, um ein Gameplay-Erlebnis zu schaffen, das sowohl cineastisch als auch interaktiv ist. Maßgeschneiderte Musikthemen für Gegner, die parallel zum Gameplay-Design komponiert werden, ermöglichen es den Spielern, die Rhythmen von leichten, schweren und Kombi-Attacken zu lernen und durch das Hören der Musik mächtige Gegner sogar mit geschlossenen Augen zu besiegen.

Dance of Death bietet darüber hinaus eine bidirektionale Synchronisation: Während das Gameplay und die Aktionen der Gegner mit der Musik synchronisiert sind, reagiert die Musik dynamisch auf den Spieler. Musikalische Themen und Leitmotive kämpfen in der Partitur und spiegeln das Geschehen auf dem Bildschirm wider, während der Spieler mit den Klängen seiner Paraden, Blöcke und Angriffe zu einem aktiven Teil der Komposition wird.“

BANSHEE wird für den PC im Early Access im September 2025 angestrebt.

Das Hauptthema von BANSHEE wird von der preisgekrönten Sängerin Jillian Aversa gesungen.

Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://bansheevideogame.com/

Jetzt auf die Wunschliste setzen: https://store.steampowered.com/app/2989840/BANSHEE_Demon_Girl/