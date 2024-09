God of War Ragnarök im Test

Fimbulwinter

Die Geschichte macht dort weiter, wo sie in Gods of War geendet hat. Wer den (empfehlenswerten) Vorgänger nicht gespielt hat, kann sich im Startmenü des Spieles eine Zusammenfassung der bisherigen Story anschauen. Zu Beginn des aktuellen Spieles verstecken sich Kratos, der ehemalige Gott des Krieges, und sein Sohn Atreus in den winterlichen Nordlanden, bei ihnen in der Holzhütte haust auch noch der etwas bewegungseingeschränkte, aber sehr eloquente Mimir. Freya treibt sich auch in der Gegend herum und ist irgendwie sauer auf Kratos, nachdem er (im Vorgängerspiel) ihren Sohn getötet hat. Sie würde Kratos gerne umbringen und versucht dies auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Daneben machen noch zu Tieren gewordene Wildmänner die Gegend unsicher. Der Lieblingswolf von Atreus, Fenrir, ist schwer krank, und überhaupt macht der pubertierende Atreus seinem Vater Kratos das Leben schwer und will einen Ortswechsel. Kratos ist zerrissen vor Trauer um die Mutter von Atreus und seinem Wunsch, den gemeinsamen Sohn zu beschützen.

Eines Tages, Atreus entdeckt gerade seine magischen Kräfte, die er aber noch nicht wirklich kontrollieren kann, kommt Thor auf ein Gläschen Met (Honigwein) vorbei. Mit dabei hat er auch seinen Hammer. Dann gesellt sich noch Odin zur Party und macht Kratos ein Friedensangebot, das Kratos ablehnt, wodurch die Situation ein wenig eskaliert. Und so beginnt die Reise von Kratos und seinem Sohn Atreus, die in neun Reiche reisen müssen, um den Weltuntergang (Ragnarök) vielleicht doch noch abzuwenden. Der Spielumfang ist enorm, die einzelnen Reiche sind alle in unterschiedlichen Regionen mit ihrer eigenen Fauna und Flora. Nach dem verschneiten Norden geht es in eine von Bergbau zerstörte Region voll übel riechender Sümpfe, später u.a. eine Lavawelt, Wasserwelt und Wüste. Auch die Gegner sind abwechslungsreich, und es kommt immer wieder zu durchaus anspruchsvollen Bosskämpfen.