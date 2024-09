Neuer Gameplay-Trailer zu Bernard Werbers „Empire of The Ants“

Publisher Microids hat jetzt einen neuen Gameplay-Trailer zu Empire of The Ants veröffentlicht. Das Videospiel nach dem Bestseller von Bernard Werber wird am 7. November 2024 für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Publisher Microids und das Entwicklungsstudio Tower Five freuen sich, neue Bilder aus dem Videospiel zu präsentieren, das von Bernard Werbers Werk „Empire of the Ants“ inspiriert wurde. Diese enthüllen neue, exklusive Gameplay-Sequenzen aus verschiedenen Missionen: Erkundung, Taktik und Strategie.

Darüber hinaus wird das Spiel eines der ersten sein, das die Leistung der PlayStation 5 Pro mit 60 Bildern pro Sekunde voll ausnutzt und so ein flüssiges und immersives Erlebnis gewährleistet.

Taucht ein in ein Ameisen-Ökosystem im Herzen des Waldes von Fontainebleau. Du spielst dabei die 103.683. Ameise, die entschlossen ist, ihre Kolonie zu schützen. Bei Empire of the Ants zählt jede Entscheidung, jede Bewegung ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Können wider, eine Welt zu erkunden, in der die Kleinen mächtig sind! Strategie, Erkundung, Schlachten und Allianzen mit der lokalen Fauna werden notwendig sein, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die auf die Spieler warten.

Das von Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelte Videospiel Empire of the Ants bietet Spielern ein strategisches Echtzeiterlebnis, das von Bernard Werbers legendärer Saga inspiriert ist. Die Spieler tauchen in ein spannendes Abenteuer ein, in dem sie einer Ameisenkolonie durch taktische und strategische Schlachten in einer Welt von enormen Ausmaßen zum Gedeihen verhelfen müssen. Um aus den vielen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, als Sieger hervorzugehen, sind Strategie, Erkundung, Kämpfe und Allianzen mit der lokalen Fauna erforderlich.

„Die Welt des Unendlich Kleinen ist dabei, ihren größten Kampf zu liefern“

Die Saga von Bernard Werber hat mit ihrem faszinierenden Universum und ihren Reflexionen über die menschliche Natur Millionen von Lesern weltweit in ihren Bann gezogen. Wir freuen uns sehr, Spielern durch diese Videospieladaption die Möglichkeit zu bieten, dieses Universum aus einer neuen Perspektive zu entdecken.

Es gibt auch eine Limited Edition des Spiels:

• Vollständiges Spiel

• Offizielles Steelbook

• Exklusive Lithographien

• Digitales Artbook

• Herunterladbarer Soundtrack

Verfügbar zur Vorbestellung in der Deluxe Edition auf Steam, GOG, Epic Game Store sowie im PlayStation Store und auf Xbox mit 3 Tagen Vorabzugang.