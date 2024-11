Charity Royale 2024: Streamen für die Herzenswünsche schwerstkranker Kinder

In den vergangenen Jahren ist Charity Royale zu Österreichs größtem Stream- und Gaming Charity-Projekt avanciert. Gemeinsam mit einigen der erfolgreichsten deutschsprachigen Streaming-Stars und ihren treuen Communitys konnten so in Summe 618.497,44 Euro zugunsten schwerstkranker Kinder lukriert werden.

Und so ging Charity Royale von willhaben, Veni und Make-A-Wish Österreich am 1. November 2024 in die bereits siebte Runde. Eine Nintendo Switch oder ein eigenes Motocross-Motorrad sind dabei nur zwei von insgesamt 48 Herzenswünschen, für die Papaplatte, Mahluna, Dhalucard, BastiGHG, LetsHugoTV, StarletNova, Veyla, krokoboss, Veni sowie mehr als 30 Community-StreamerInnen in diesem Jahr zocken und streamen.

Rückblick: 2023 konnte das Spendenziel verdoppelt werden

Im vergangenen Jahr hat das Charity-Projekt ein fulminantes, noch nie dagewesenes Rekordergebnis erzielt, denn: Mit einem Spendenerlös von 252.855,70 Euro wurde fast das Doppelte des ursprünglichen Spendenziels von 130.000 Euro erreicht. Und so sind die InitiatorInnen des Events heuer besonders motiviert, gemeinsam mit den teilnehmenden StreamerInnen und ihren Communitys alles zu geben. Franz Vošicky, Chapter Lead Consumer Marketing bei willhaben, sagt dazu: „Was 2018 mit einem einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream begonnen hat, hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Gaming Charity-Projekt Österreichs entwickelt. Was die deutschsprachige Streaming- und Gaming-Community 2023 erreicht hat, hat all unsere bisherigen Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns, mit diesem außergewöhnlichen Herzensprojekt auch heuer unter Beweis zu stellen, was die Streaming- und Gaming-Community ausmacht: Leidenschaft, ein starkes Gemeinschaftsgefühl und der Anspruch, etwas zu bewegen.“

Neu bei Charity Royale: Vier aufsehenerregende Großevents

Seit Anfang des Monats streamt Charity Royale Tag für Tag – und das ohne Unterbrechung bis 30. November 2024. Anders als in den vergangenen Jahren veranstalten die InitiatorInnen heuer vier Großevents statt eines einzelnen Finales, wie Twitch-Star Veni aka Rafael Eisler ankündigt: „Mit insgesamt vier spannenden Großevents haben wir uns für Charity Royale etwas ganz Neues überlegt, das die Vielfalt der deutschsprachigen Streaming- und Gaming-Community widerspiegelt und großartige Unterhaltung verspricht. Und so dürfen sich unsere Streaming-Stars und ihre Communitys heuer auf ein Minecraft-Event, ein League of Legends-Event in Kooperation mit A1 eSports, ein Koch-Event mit bekannten TikTokerInnen sowie auf eine Herzenswunsch-Schnitzeljagd durch Wien freuen.“

Charity Royale 2024 auf einen Blick:

Gaming-Entertainment von 1.-30. November 2024

Die Streaming-Stars: Papaplatte, Mahluna, Dhalucard, BastiGHG, LetsHugoTV, StarletNova, Veyla, krokoboss, Veni sowie mehr als 30 Community-StreamerInnen

Der Reinerlös geht ohne Abzug direkt an Make-A-Wish Österreich® und Make-A-Wish Deutschland®, die insgesamt 48 Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern erfüllen

Alle Infos zum größten karitativen Streaming-Event Österreichs und zum Programm sind unter www.charityroyale.at zu finden

Über Charity Royale

Charity Royale entstand 2018, als Veni und der größte digitale Marktplatz Österreichs willhaben erstmals einen einmaligen 24-Stunden-Charity-Stream übertragen haben. Aufgrund des großen Erfolgs und der unfassbar hohen Spendenbereitschaft der ZuseherInnen geht Charity Royale 2024 bereits in die siebte Runde. In den vergangenen Jahren wurde das Projekt Charity Royale dreifach ausgezeichnet: Mit dem österreichischen Fundraising Award, dem Goldenen Hashtag als bestes Influencer-Projekt des Landes sowie einem Wirtschaft hilft-Award des Fundraising Verbands Austria.

Über Make-A-Wish Österreich

Make-A-Wish Österreich ist ein karitativer Verein, der mit Hilfe ehrenamtlicher WunscherfüllerInnen Herzenswünsche schwerstkranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren erfüllt. Der Verein besteht in Österreich bereits seit 1997, international seit 1980. Bisher konnten in Österreich mehr als 1.800 Wünsche erfüllt werden. Make-A-Wish Österreich verfügt über das österreichische Spendengütesiegel, ist rein Spenden finanziert und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Ausgenommen sind aus rechtlichen Gründen Spenden, die von ÖsterreicherInnen an Make-A-Wish Deutschland® überwiesen werden.