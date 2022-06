Crossfire: Legion Early Access

Crossfire – der Ursprung

In diesem Spin-Off des vor allem in Südkorea und China extrem populären F2P-Shooters Crossfire (im Prinzip ein Counterstrike Klon), den es bereits seit 2007 gibt, übernehmt ihr entweder die Kontrolle über die bereits aus dem Shooter bekannte Black List oder die der Global Risk, während eine dritte (neue) Fraktion mit dem Namen New Horizon geplant ist . Derzeit gibt es aber wie gesagt nur die beiden – relativ ähnlichen – Fraktionen. Die Popularität des Shooters ist übrigens so groß, dass es in China sogar eine Fernsehserie gab, die angeblich fast 2 Milliarden Mal gestreamt wurde. Darüber hinaus ist auch ein Film von Sony Pictures geplant, der 2020 angekündigt wurde. Für die Entwicklung von Crossfire: Legion hat sich Smilegate mit Blackbird Interactive zusammengetan, einem in Kanada ansässigen Studio, das sich auf Echtzeitstrategie spezialisiert hat. Blackbird Interactive wurde 2010 von Rob Cunningham, einem ehemaligen Art Director von Homeworld 1 und 2, gegründet, mit einer Gruppe von Branchenprofis, die an vielen Spiele-Hits wie Gears of War und Company of Heroes beteiligt waren.