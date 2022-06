The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für Konsole und PC

Striking Distance Studios, Inc. und KRAFTON, Inc. geben heute bekannt, dass The Callisto Protocol, ein neues Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel vom Schöpfer von Dead Space, am 2. Dezember 2022 weltweit erscheinen wird.

The Callisto Protocol wurde von einem Team aus Branchenveteranen unter der Leitung des bekannten Game Directors Glen Schofield entwickelt und ist Survival-Horror der nächsten Generation, der brutale Kämpfe mit einer zutiefst menschlichen Geschichte in einer erschreckenden Sci-Fi-Welt verbindet. Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf Jupiters totem Mond Callisto und zwingt Spielende, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison zu entkommen und die schrecklichen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken. Spielende müssen ihre Umgebung absuchen und ihre Taktik anpassen, indem sie eine einzigartige Mischung aus Fern- und Nahkampf einsetzen, um einen mysteriösen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat.

Die Protagonisten des Spiels sind Josh Duhamel als Jacob Lee, ein Frachtschiffpilot, der tief im Black Iron Prison gefangen ist, und Karen Fukuhara, bekannt aus The Boys, die eine mysteriöse Mitgefangene spielt. Weitere Details über die Besetzung und die Geschichte des Spiels werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Striking Distance Studios entwickelt The Callisto Protocol nach einem einzigartigen Designprozess, den das Team „Horror Engineering“ nennt. Durch die Mischung von Elementen der Brutalität, Atmosphäre, Spannung, Menschlichkeit und Hoffnungslosigkeit liefert das Studio unvergessliche Gruselgeschichten, die die Herzen der Spielenden höher schlagen lassen, während sie ums Überleben kämpfen, um den Schrecken von Callisto und dem Black Iron Prison zu entkommen.

The Callisto Protocol ist ab sofort als Day One Editionen, Standard Editionen und Digital Deluxe Editionen vorbestellbar. Die Collector’s Edition, die exklusiv in den USA und Kanada bei Gamestop und EB Games erhältlich ist, enthält eine limitierte Steelbook-Hülle, ein Comicbuch und eine besonders hochwertige Sammlerfigur.

Striking Distance Studios und KRAFTON haben sich mit Skybound Entertainment als weltweitem strategischen Marketing- und Vertriebspartner für The Callisto Protocol zusammengeschlossen.

Weitere Infos, den neuen Gameplay-Trailer und die Möglichkeit zur Vorbestellung gibt es unter www.CallistoProtocol.com.