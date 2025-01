Dark Fantasy Action-RPGs Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Publisher Knights Peak und Entwickler Primal Game Studio haben jetzt den neuen Titel ihres kommenden Dark Fantasy Action-RPGs an: Mandragora: Whispers of the Witch Tree angekündigt.

Das Spiel markiert den Beginn einer Reise durch die düstere Fantasy-Welt von Mandragora. Das umfangreiche Action-RPG mit Soulslike- und Metroidvania-Elementen erscheint am 17. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und im Epic Games Store.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree fängt die Essenz und Atmosphäre der Erzählung von Brian Mitsoda ein, und stellt das Debüt eines neuen erzählerischen Universums dar, das sich um eine raue, verfallende Welt und deren geheimnisvolle Magie dreht.

„Der neue Titel ist so viel mehr als nur eine Erweiterung des bereits bekannten Namens. Er bietet uns und Primal Game Studio die Möglichkeit, zukünftige Projekte in diesem Universum zu entwickeln, die die Spieler wiedererkennen können, ohne dabei die Verbindung zum Kern der IP zu verlieren“, so Eugenio Vitale, VP of Publishing bei Knights Peak. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Spielern den ersten Schritt in eine neue Fantasiewelt zu machen. Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist dieser erste Schritt.“

„Unser Ziel war es, einen Titel zu finden, der die Essenz unseres Spiels perfekt widerspiegelt. Die Community hat deutlich gemacht, dass dieses Spiel bereits mehr als nur ein weiteres Action-RPG ist“, sagt Zoltan Zsuffa, CEO bei Primal Game Studio. „Mandragora: Whispers of the Witch Tree beinhaltet alles, was Spieler in einem düsteren Fantasy-Abenteuer suchen – Geheimnisse, Gefahren und die ständige Frage, welche weiteren Bedrohungen in den Schatten lauern. Dieser neue Titel ist so viel mehr als nur ein Name; er ist der Beginn von etwas Großem.“

Mandragora: Whispers of the Witch Tree wurde von Primal Game Studio entwickelt und verbindet eine komplexe Handlung mit Soulslike- und Metroidvania-Elementen. In einer düsteren mittelalterlichen Fantasiewelt navigieren Spieler durch ein von Entropie verwüstetes Land, kämpfen gegen albtraumhafte Kreaturen und furchterregende Bosse und treffen dabei einschneidende moralische Entscheidungen, die das Schicksal ihrer Welt bestimmen.

Features:

Sechs Charakterklassen mit einzigartigen Skilltrees, passiven Fertigkeiten und über 200 aktiven Fertigkeits-Upgrades

mit einzigartigen Skilltrees, passiven Fertigkeiten und über 200 aktiven Fertigkeits-Upgrades Furchterregende Gegner , darunter 15 brutale Bosse und 19 herausfordernde Minibosse

, darunter 15 brutale Bosse und 19 herausfordernde Minibosse Von Brian Mitsoda entwickelte Erzählung mit alternativen Enden, die der Spieler selbst bestimmen kann

mit alternativen Enden, die der Spieler selbst bestimmen kann Soundtrack komponiert von Christos Antoniou (Septicflesh) und eingespielt vom FILMharmonic Orchestra of Prague

Mandragora: Whispers of the Witch Tree kann für PC vorbestellt werden, zusammen mit einer Digital Deluxe Edition. Abenteurer können sich auf exklusive Inhalte freuen und haben die Möglichkeit, schon vor der offiziellen Veröffentlichung in die düstere Fantasy-Welt einzutauchen.

Neuigkeiten und Updates zu Mandragora: Whispers of the Witch Tree gibt es auf https://mandragoragame.com