Das sind die besten Handygames für das Jahr 2025

Mobile Gaming treibt den Markt weiter voran. Auch das kommende Jahr 2025 verspricht wieder ein aufregendes Jahr für die Fans von Mobile Gaming zu werden. Schließlich entwickelt sich die Technologie weiterhin rasant weiter, davon sollten auch die Games profitieren.

Deren Angebot reicht von actionreichen RPGs über Simulationen bis zu Puzzlespielen. Das Jahr hat auch diesmal wieder für jeden Geschmack das Richtige parat. Die folgenden Games haben das Potenzial, die Community zu erobern.

Arknights Endfield leitet eine neue Ära ein

Die Arknights-Reihe gehört seit mehr als fünf Jahren zu den gefeierten Strategie-Rollenspielen. Hier erwarten die Gamer nicht nur eine Spielumgebung von enormer Ausdehnung, sondern auch eine tiefsinnige Story. Um diese Herausforderung zu bewältigen, ist strategisches Geschick vonnöten, doch sowohl Fans als auch Neulinge werden bei Arknights Endfield voll auf ihre Kosten kommen.

Deren Fähigkeiten sind bei den Kämpfen in einer anspruchsvollen Umgebung aufs Höchste gefordert, nur wer klug entscheidet, hat eine Chance auf den Sieg. Neue Fraktionen und eine neue Story vertiefen die Verbindung mit diesem Gaming-Klassiker.

Mit Sea Fantasy taucht man in neue Action-RPG-Abenteuer ein

Dieses moderne Game entführt seine Spieler in eine riesige Fantasiewelt. Dort könnten sie mit einem Kampfstern nicht nur geschmeidige Combos, sondern auch mächtige Moves ausführen. Die Grafik ist hervorragend und kommt auch auf dem Smartphone oder Tablet perfekt zur Wirkung.

Fans können sich auf detaillierte Charaktere, eine lange und spannende Story und vor allem epische Schlachten freuen. So kombiniert Sea Fantasy nervenaufreibende Action mit einem tiefgründigen Storytelling. Wer gerne mobile Rollenspiele auf seinem Smartphone spielt, wird hier seine Wünsche erfüllt finden.

Casino-Klassiker neu entdecken

Das Smartphone ist schon früh zum bevorzugten Schauplatz von Casino-Spielen geworden. Roulette, Blackjack und Poker profitieren schließlich enorm von der ständigen Verfügbarkeit. Das Smartphone hat die Games zudem mobil gemacht, hier „stören“ weder Kleidungsvorschriften noch lange Anreisezeiten zur nächsten Spielbank. Beste Handy Casinos finden sich zahlreich auf Bewertungsseiten, die darauf spezialisiert sind, die Angebote zu vergleichen.

Der Markt und damit die Auswahl sind gigantisch. Schon für dieses Jahr erwarten Experten einen Jahresumsatz der Branche von mehr als 32 Milliarden Euro. Doch dabei soll es nicht bleiben, schon in fünf Jahren wird dieser 43 Milliarden Euro überschreiten. Ein Großteil dieses Umsatzes wird bereits mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets erzielt.

Bokura: Planet ist eine seltsam schöne Welt in 2D und 3D

Hier sollen gleich zwei Welten miteinander verschmelzen. Die Entwickler bedienten sich nicht nur 2D, sondern auch 3D, um den Gamern eine überraschende und seltsam schöne Spielumgebung bieten zu können. Diese begeben sich auf die Suche nach Informationen über den Planeten und lösen auf ihrer Reise jede Menge Rätsel.

Dieser ungewöhnliche Zugang in der Entwicklung beschert den Fans ein ungewöhnliches Design. Hier gilt es, die Dinge auf neue Art und Weise zu betrachten, das macht Bokura: Planet zu einer Top-Wahl für die Fans von Puzzlespielen im nächsten Jahr.

Die gelungene Grafik und die zahlreichen kniffligen Herausforderungen beflügeln die Fantasie und bieten damit ein unterhaltsames Spielerlebnis. Die Kombination aus der Erkundung dieses Planeten, den Rätseln und den ansprechenden Grafiken lassen Bokura: Planet zu den besten Puzzlespielen des nächsten Jahres werden.

Als Fortsetzung des beliebten Koop-Abenteuers Bokura soll es in eine ähnliche Kerbe schlagen und die Fans des Originals wieder begeistern. Dafür wird vor allem der unterschiedliche Zugang der beiden Spieler sorgen. Diese müssen auf ihrer Reise durch den Weltraum auf einem roten Planeten notlanden und bewohnen fortan denselben Raum. Doch ihre Umgebung wird auf den jeweiligen Bildschirmen unterschiedlich dargestellt. Nur durch die Kommunikation per Voice-Chat können die Spieler dieses zweidimensionale Rätsel lösen.

Dieser Ablauf zeigt schon, dass die beiden Spieler über jeweils ein eigenes Gerät verfügen müssen. Sie sind gefordert, zusammenzuarbeiten und im Bedarfsfall sogar eine Konfrontation zu erwägen. Wenn sie es schaffen, sicher zurückzukehren, ist das Rätsel von Bokura: Planet gelöst.

Tribe Nine ist ein stylisher Cyberpunk-Action-Shooter

Wer hingegen mehr aus Action am Smartphone setzen möchte, sollte Tribe Nine in seinem Kalender vormerken. Hier wird die Action aus einem Third-Person-Shooter mit dem futuristischen Look der Cyberpunks kombiniert. Diesen kennt man bereits aus Games wie Cyberpunkt 2077.

Entwickelt wurde das Game von Spike Chunsoft. In deren dystopischen Welt können die Gamer nicht nur ihre einzigartigen Fähigkeiten, sondern auch zahlreiche Waffen einsetzen. Auch hier führt nur das Teamwork zum Erfolg. Wenn die Gamer zusammenarbeiten, können sie die Herausforderungen dieser Welt des Cyberpunks meistern.

Die Grafik des Spiels überzeugt mit kräftigen Farben und atemberaubenden Kontrasten. Die Charaktere sind detailliert herausgearbeitet und weisen jene Tiefe auf, die sich Gamer wünschen. Der kunstvolle Stil des Cyberpunkts erledigt den Rest und macht Tribe Nine zu einem wahren Augenschmaus. Diese Kombination sollte ausreichen, um die hohen Erwartungen an das Game zu erfüllen, schließlich zählt Tribe Nine zu den am meisten erwarteten Spielen für das kommende Jahr.

Dieses wird darüber hinaus auch noch mit zahlreichen weiteren Überraschungen aufwarten. Die nächste Generation an Smartphones steht schließlich bereits in den Startlöchern. Branchenführer Samsung wird in den ersten Wochen des Jahres 2025 das neueste Modell seines Spitzenmodells auf den Markt bringen und damit die technische Basis für noch mehr Spielvergnügen legen.