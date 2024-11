Planet Coaster 2 im Test

Am 06.11.2024 veröffentlichte Frontier Developments als Publisher und Entwickler Planet Coaster 2 auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Dabei versuchen die Entwickler an den von vielen Fans beliebten und bereits 2016 erschienen ersten Teil anzuknüpfen und diesen erfolgreich weiter zu entwickeln. Daneben hat Frontier Developments mit der Jurassic World Evolution Serie und Planet Zoo in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, dass diese durchaus spaßige und beliebte Themenparksimulationen hervorbringen können – also beste Voraussetzungen für Planet Coaster 2?

Spielstart

Planet Coaster 2 ist eine klassische Themenparksimulation in welcher Ihr entweder im Sandbox-Modus euren Freizeitparkt der Träume sogleich wild drauf los bauen könnt oder Euch im Karrieremodus nach und nach mit dem Spiel vertraut macht. Gerade der Karrieremodus macht dabei für all jene Sinn, die den Vorgänger von Planet Coaster 2 noch nicht gespielt haben und werdet Ihr dabei in vier Kapiteln in immer anspruchsvolleren Szenarien an das Spiel langsam herangeführt. In dem Karrieremodus schaltet Ihr erst nach und Fahrgeschäfte frei und lernt die Basics des Spiels. Ganz so geglückt ist das so integrierte Tutorial bei Planet Coaster 2 jedoch nicht und werden Euch die Spielmechaniken nur rudimentär erklärt. Vieles ist dann in weiterer Folge entweder nach dem Trial & Error Prinzip selbst herauszufinden oder Ihr öffnet das Hilfe-Menü in den Einstellungen, welches eine Art Glossar enthält und das Spiel besser erklärt.