Little Big Adventure – Twinsen’s Quest im Test

Twinsen on the Run

Wir spielen Twinsen, einen jungen Mann (eigentlich ein Quetch, mit einem Ponytail), der mit seiner kleinen, nervigen Schwester Luna und seiner Freundin Zoé auf einer friedlichen Insel wohnt. Die Geschichte wurde im Vergleich zum Original ein wenig abgeändert – während wir in der originalen Story Twinsen’s Freundin Zoé gesucht haben, so versuchen wir nun, unsere kleine Schwester zu retten. Aber zurück zum Spielbeginn – der ist nämlich ebenfalls neu. Während wir im Original direkt in einer Hochsicherheitszelle (ok, so sicher war sie dann doch nicht) begonnen haben, so beginnt das Spiel nun mit einem kleinen Prolog, der ein paar Jahre zuvor ansetzt und uns in die Geschichte (und Steuerung) einführt. Nachdem die Macht auf Twinsun von Dr. FunFrock und seiner Armee von Klonen übernommen wurde, wird auf der Insel, auf der Twinsen wohnt, der Spielplatz durch eine neugebaute Irrenanstalt (von der Regierung Pflegeheim genannt) ersetzt. Dort landen aber nicht unbedingt kranke Mitbewohner, sondern all jene, die sich gegen das Regime stellen. Viele wandern in das Irrenhaus – aber niemand kommt je wieder heraus. Und nachdem immer neue und restriktivere Gesetze erlassen werden, landet auch Twinsen wenige Jahre später in der für seine Insassen tödlichen Anstalt – weil er seiner Schwester helfen wollte, die sich nicht an die neuen Regeln gehalten hat. Dieser Zeitsprung von ein paar Jahren ist toll dargestellt – von einer kleinen, netten Provinzstadt voll fröhlicher Bewohner zu einem Ort voller Stacheldraht mit überall patrouillierenden Panzern und Soldaten, in dem die Leute in Angst vor der Regierung leben und sich nur flüsternd unterhalten.

Nachdem Twinsen aus dem Irrenhaus ausgebrochen ist, hilft ihm Luna sich zu verstecken – wofür sie selbst verhaftet und auf eine entfernte Insel verschleppt wird. Unser Ziel ist es nun, unsere kleine Schwester zu befreien. Dafür müssen wir die Welt von Twinsun erkunden (und Stück für Stück neue Orte freischalten und Inseln besuchen). Vielleicht können wir ja schlussendlich viel mehr als nur unsere Schwester retten… Dr. FunFrock erklärt uns jedenfalls bald zum Staatsfeind Nummer 1 und seine Klone jagen uns, wo immer sie uns sehen. Wir werden zum Rebellen und Propheten im Kampf gegen eine Diktatur mit einem völlig irren Herrscher – in einem Spiel mit kindertauglicher Cartoon-Grafik.