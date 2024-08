Der EUROPEAN TEKKEN CUP kehrt zurück

Bandai Namco Europe hat am 23. August 2024 die dritte Runde des European TEKKEN Cup angekündigt, der zu TEKKEN 8 stattfinden wird und das eigene Engagement im lokalen E-Sport weiter ausbaut.

Der Wettkampf startet im Oktober mit der TEKKEN National Championship in den Niederlanden und läuft in der ersten Phase bis Februar 2025. Die Spielenden kämpfen darum, an die Spitze der Rangliste in einer der 9 Regionen zu gelangen:

• Frankreich

• Belgien, Niederlande, Luxemburg (BENELUX)

• Vereinigtes Königreich & Irland

• Italien und Malta

• Spanien und Portugal (IBERICA)

• Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Island (NORDIC)

• Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH)

• Polen

• Griechenland

Teilnehmende aus allen Regionen haben die Möglichkeit, in den Major-Events des European TEKKEN Cup und zusätzlich auch bei den DOJO-Events Punkte zu sammeln, um in die Top 2 ihrer Region zu gelangen und sich direkt für das European TEKKEN Cup Finale zu qualifizieren. Für die endgültige Rangliste werden die zwei besten Leistungen bei den Major-Events und die vier besten Leistungen bei den DOJO-Events berücksichtigt. Darüber hinaus wird zum ersten Mal im European TEKKEN Cup ein Last Chance Qualifier veranstaltet, bei dem die letzten Teilnehmenden auf der gamescom LAN ausgewählt werden. Das Regelwerk entspricht dem der TEKKEN WORLD TOUR. Weitere Informationen können hier gefunden werden: www.tekkencup.eu.

Weitere Informationen zu diesem und allen anderen Titeln von Bandai Namco Europe sind hier zu finden: https://de.bandainamcoent.eu/