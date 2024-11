Dünnes Eis – Das Spiel zum Song im Test

Ohne Dich zu sein…

Die kleine Geschichte spielt rund um eine Forschungsstation in der Antarktis. Nachdem sein Kollege Hank verschollen ist und seine Freundin Robbie für einige Tage in Puerto Williams weilt, ist unser Held und Pinguin-Experte Clifford erst einmal alleine und muss seinen Alltag im ewigen Eis bewältigen.

Zu Beginn wird das dadurch erschwert, dass der Windgenerator ausfällt und repariert werden muss.

Hier werden zwei Dinge gleich deutlich: Clifford hat sehr unorthodoxe Methoden ein Windrad wieder instand zu setzen. Und irgendjemand oder irgendetwas scheint die Station sabotieren zu wollen. In der Folge lernen wir mehr von Cliffords Alltag kennen, wenn wir ihm helfen die Station aufzuräumen, Pflanzen zu gießen oder Kaffee für die bevorstehende Expedition zu kochen. Das monotone und einsame Leben am Südpol steht zunächst im Vordergrund. Clifford (oder Cliffi wie ihn seine Freundin Robbie nennt) ist ein rechter Pedant, wenn es um Ordnung und feste Abläufe geht. Man spürt, dass er nach Kräften versucht, sich einen geregelten Alltag zu organisieren. Genauso ist zu greifen, wie schwer ihm die Einsamkeit zusetzt und das etwas in ihm brodelt.

Nach einem Ausflug zum Eismeer (inklusive eines kleinen Pinguin-Such-Spiels) kehrt Clifford zur Forschungsstation zurück und muss feststellen, dass eingebrochen wurde. Oder bildet er sich das nur ein? Denn auch den verschwundenen Hank halluziniert sich Clifford immer wieder herbei, dessen Nervenkostüm zusehends dünner wird. Wo das Spiel bislang ein durchaus für Kinder geeignete Unterhaltung gewesen ist, wird es jetzt zusehens düsterer und das angeschlagene Seelenleben des scheuen Pinguin-Forschers tritt dabei immer weiter in der Vordergrund. Ein Psycho-Thriller wird das Spiel dadurch dennoch nicht. Der stets präsente Humor des Spiels und die bunte Optik lockern das Geschehen auf, ohne aber unpassend zu wirken. So wird auch mal überraschend ein Bonsai-Lied intoniert oder man bekommt am Rechner der Hauptfigur eine Übersicht über nicht ganz so ernst gemeinte Pinguin-Unterarten präsentiert.