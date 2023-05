The Lord of the Rings: Gollum™ im Test

Gollum klettert an Wänden ähnlich wie Enzio aus Assassin’s Creed (oder hunderte weitere Kletterkünstler aus nachfolgenden Spielen). An (markierten) Wänden läuft er entlang wie in Titanfall. Manche Wände kann er sogar senkrecht nach oben laufen, wenn er direkt auf sie zu sprintet. Mit Anlauf kann Gollum auch größere Abgründe überspringen. Gollum ist auch ein hervorragender Schwimmer und Taucher. Wenn uns ein Gegner entdeckt oder sollte ein Sprung tödlich (im Abgrund) enden, spielen wir vom letzten automatischen Speicherpunkt wieder. Manche Gegner können von hinten erwürgt, oder mit Steinen abgelenkt werden. Sind wir verletzt, benötigen wir Essen um unsere Gesundheit wiederherzustellen. Dank Gollum’s geschärfter Sinne können wir Gegner durch Wände hindurch sehen, sie zeigen uns auch den Weg, wenn wir uns verirrt haben. Wenn wir an bestimmten Stellen (im hohen Gras, unter dem Tisch,…) komplett unsichtbar sind, wir dies durch gelb leuchtende Augen des vollkommen schwarz gewordenen Gollum visuell signalisiert. Die Schleichpassagen haben mich sehr an Styx: Shards of Darkness erinnert, da spielen wir auch einen kleinen, fiesen Typen, der sich von den stärkeren Gegnern nicht erwischen lassen sollte.

Eigentlich funktionieren diese Kletter- und Stealth-Teile des Spieles gar nicht so schlecht, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Sichtwinkel (FoV) zu vergrößern oder die an Gollum klebende automatische Kamera ein wenig weiter weg zu bewegen. Die Übersicht ist also teilweise nicht gerade berauschend. Gollum schaut übrigens optisch so aus, wie er von Peter Jackson in seinen Filmen dargestellt wurde.