Lego 2K Drive im Test

Bricklandia mit Ingame-Shop

Die Spielewelt kann der Protagonist grundsätzlich nach Belieben erkunden, jedoch ist Bricklandia in insgesamt vier Biome unterteilt, welche erst nach und nach freigeschalten werden. LEGO 2K Drive bietet dabei eine sehr breite Palette von Rennstrecken, die in den verschiedenen Umgebungen und Themen gestaltet sind. Von städtischen Straßen über Offroad-Pisten bis hin zu fantasievollen LEGO-Welten gibt es eine sehr große Anzahl an Rennkursen – jeder mit seinen individuellen Besonderheiten, was für große Abwechslung sorgt. Aber auch in Sachen Spielmodi lässt sich der Racer nicht Lumpen. In Einzelrennen können Spieler neue Strecken zu erkunden und ihre Rennfähigkeiten perfektionieren, im Turniermodus tritt man in verschiedenen Rennserien oder Meisterschaften gegen KI-gesteuerte Gegner an und im Zeitrennen geht es darum, eine Strecke so schnell wie möglich zu absolvieren.

Darüber hinaus bietet das Spiel zahlreiche Herausforderungen und Wettbewerbe, mit denen man einerseits Belohnungen wie neue Fahrzeuge, Strecken oder Anpassungsoptionen freischalten kann, aber gleichzeitig auch Erfahrungspunkte sammelt. Mit diesen steigt man dann Levelstufen auf und schaltet neue Gebiete sowie Rennen frei. Während in den Anfangsstunden diese Nebenaufgaben meist optional sind, werden sie im späteren Spielverlauf immer wichtiger, da die weiteren Abschnitte nur mehr durch nerviges Grinden erreicht werden können.

Wer sich diese mühselige und wenig abwechslungsreiche Abarbeiten der Aufgaben ersparen will, für den hat 2K einen eigenen Ingame-Shop für Mikrotransaktionen implementiert. Für eine paar echte Euros könnt ihr euch dann Fahrzeuge, Steinepakete und Figuren kaufen. Die meisten Items kann man zwar auch ganz ohne Echtgeld erwerben, das dauert dann aber oft sehr, sehr lange.