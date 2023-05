Street Fighter 6 im Test

World Tour

Kommen wir nun zum letzten und wohl wichtigsten Modus in Street Fighter 6, der World Tour!

Die World Tour ist ein Singleplayer-Story-Modus mit RPG-Elementen. Wie funktioniert das Ganze aber genau? Ich wäre kein guter Sensei, wenn ich euch diese Frage nicht beantworten könnte, also legen wir los.

Zu Beginn der World Tour müssen wir uns natürlich mal einen Charakter erstellen. Ihr wählt also zwischen den üblichen Parametern wie Geschlecht (divers ist ebenfalls vertreten), Körpertyp, Stimme usw. aus und macht dann mit dem Feintuning weiter. Und da gibt’s eigentlich kaum Grenzen. Wenn ihr keine Lust drauf habt, nehmt euch einen Standard-Charakter und fertig. Wollt ihr aber mehr von eurem persönlichen Geschmack einfließen lassen, na also dann geht’s hier aber zur Sache. Ihr könnt so gut wie alle Körperpartien verformen, verlängern, positionieren oder einfärben. Augen, Mund und Nase sind da nur die Basics. Wählt eine Frisur und entscheidet wie lange die Haare sein sollen. Wie viel Körperbehaarung wollt ihr haben? Wie definiert sollen eure Muskeln sein? Gestaltet eure Kämpferin oder euren Kämpfer so wie ihr es wollt.

Seid ihr damit fertig startet ihr in Metro City und macht dort die ersten Kampferfahrungen bei eurem neuen Coach Luke. Der schickt euch dann in die große weite Welt. Also versteht mich nicht falsch, wir haben hier keine Open World vor uns aber Areale, in denen wir uns frei bewegen können. Hier könnt ihr nicht nur neue Kleidung oder Essen kaufen um euer Aussehen und eure Stats zu verändern, sondern auch verschiedene „Meister“ aufsuchen und so neue Kampftechniken lernen.

Es gibt auch Gangs, die euch das Leben schwer machen wollen. Besiegt ihr welche von ihnen bekommt ihr Erfahrungspunkte und steigt im Level auf. So verbessert ihr euren Kampfstil und schaltet neue Attacken frei. Ihr könnt aber auch mit Passanten trainieren. Eigentlich könnt ihr so gut wie jedem den ihr seht so mir nichts dir nichts eine aufs Maul geben und ihn so in einen Kampf verwickeln. Ob ihr dadurch Freunde werdet ist aber eher fragwürdig. Ein Tag-Nacht-Rhythmus sorgt für belebtere Straßen bei Tag und gefährlicheren bei Nacht.