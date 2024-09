Ein Minecraft Film: Warner Bros. Pictures veröffentlicht ersten deutschen Trailer

Die allererste Live-Action-Verfilmung von „Minecraft“, dem meistverkauften Videospiel aller Zeiten, kommt am 3. April 2025 in die deutschen Kinos.

In den Hauptrollen von Ein Minecraft Film sind Jason Momoa als Garrett „The Garbage Man“ Garrison und Jack Black als Steve zu sehen. Ebenfalls zur Besetzung gehören Emma Myers (Wednesday), Oscar®-Kandidatin Danielle Brooks (Die Farbe Lila), Sebastian Eugene Hansen (Just Mercy, Lisey’s Story) sowie Jennifer Coolidge.

Willkommen in der Welt von Minecraft, in der Kreativität nicht nur beim Gestalten hilft, sondern sogar überlebenswichtig ist! Die vier Außenseiter Garrett „The Garbage Man“ Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks) schlagen sich mit ganz alltäglichen Problemen herum. Doch eines Tages werden sie durch ein geheimnisvolles Portal in die Oberwelt gesogen: ein bizarres, würfelförmiges Wunderland, das durch ihre Fantasie gedeiht. Um wieder zurück nach Hause zu gelangen, müssen sie diese Welt überwinden – und sich gegen bösartige Kreaturen wie Piglins und Zombies zur Wehr setzen. Unerwartete Unterstützung erhalten sie auf ihrer fantastischen Suche von Steve (Black), einem erfahrenen „Crafter“. Ihr gemeinsames Abenteuer stellt die fünf Gefährten vor die Herausforderung, Mut zu beweisen und sich auf die kreativen Qualitäten zu besinnen, die jeden Einzelnen von ihnen auszeichnen – denn genau diese Qualitäten brauchen sie, um auch in der realen Welt erfolgreich zu sein.

Der Oscar®-nominierte Hess (Ninety-Five Senses, Nacho Libre) führte Regie, produziert wurde der Film von Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson und Vu Bui. Als ausführende Produzenten fungierten Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza, Jon Spaihts, Pete Chiappetta, Andrew Lary und Anthony Tittanegro.

Zum Kreativteam des Regisseurs gehörten der BAFTA-nominierte Kameramann Enrique Chediak (127 Hours, Transformers: Aufstieg der Bestien), der Oscar®-prämierte Produktionsdesigner Grant Major (Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Meg), Editor James Thomas (Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, Borat-Filme), der Oscar®-prämierte VFX-Supervisor Dan Lemmon (The Jungle Book, The Batman) und Kostümbildnerin Amanda Neale (Meg, What We Do in the Shadows). Für das Casting zeichnete Rachel Tenner verantwortlich. Als Music Supervisor wirkten Gabe Hilfer und Karyn Rachtman am Film mit. Die Musik stammt von Mark Mothersbaugh (Thor: Tag der Entscheidung, LEGO®-Filme).

Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures präsentieren eine Produktion von Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojäng Aktiebolag: Ein Minecraft Film von Jared Hess. Der Film wird international ab dem 2. April 2025 exklusiv im Kino und in IMAX-Theatern zu sehen sein. In Deutschland startet der Film am 3. April 2025. Den Vertrieb in China übernimmt Legendary East, im Rest der Welt Warner Bros. Pictures.