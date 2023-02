Frey Holland

Unser Spielcharakter ist nicht unbedingt der große Sympathieträger. Wir spielen Frey Holland, ein Waisenkind. Sie lebt ganz alleine (nur mit ihrer Katze Homer) in einem verlassenen Gebäude in einer gefährlichen Gegend von New York. Sie ist in illegale Aktivitäten verwickelt, hat bereits mehrere Vorstrafen und schrammt gerade ganz knapp (und nur aufgrund einer gnädigen Richterin) an einer langen Haftstrafe vorbei. Sie wird von einer Gang gejagt, die offensichtlich noch eine offene Rechnung mit ihr hat, nachdem der letzte Auftragsdiebstahl nicht so gut funktioniert hat. Sie träumt von einem neuen Leben ohne Verbrechen, Polizisten und in frischer Luft, will aus der Stadt abhauen, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dazu hat sie bereits Geld gespart, aber natürlich klappt die Flucht aus der Stadt nicht wie geplant. Ihr Geld verbrennt, ihre Unterkunft ebenso, und sie steht nun ganz allein auf der Straße. Im Winter. Zumindest für ihre Katze Homer hat sie noch eine Unterkunft gefunden. Als Frey gerade diesen absoluten Tiefpunkt erreicht hat, findet sie in einem verlassenen Geschäft Cuff – ein sprechendes Armband, das sie in eine neue Welt teleportiert. Im ersten Kapitel des Spieles wird ganz massiv auf die sentimentale Ader gedrückt…