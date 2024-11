Gaming im Wandel – diese Trends dominieren aktuell die Branche

Wie andere Branchen unterliegt auch das Gaming einem ständigen Wandel, der sich durch innovative Spielkonzepte, kreative Technologien und ein verändertes Konsumverhalten äußert.

Nicht jeder empfindet diesen Wandel auf dieselbe Art und Weise. Einige stehen ihm positiv gegenüber, andere wünschen sich die alten Zeiten zurück. Unabhängig von unserer Perspektive müssen wir uns damit abfinden, dass neue Trends die Gaming-Industrie dominieren. Schauen wir uns einige der wichtigsten an.

E-Sport: Karrierechance und Unterhaltung zugleich

Wie wichtig E-Sport in der Gaming-Industrie ist, hängt stark von dem jeweiligen Land ab. Während professionelle E-Sportler in Südkorea wie Fußballstars verehrt werden, sieht es in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht ganz so aufregend aus. Trotzdem wird der elektronische Sport auch im DACH-Raum und anderen Teilen Europas immer beliebter. Selbst eine Karriere als E-Sportler ist mittlerweile gar nicht so unrealistisch. Vorausgesetzt, das nötige Talent liegt vor. Eine Unterhaltungsmöglichkeit ist der E-Sport allemal. Viele Veranstaltungen vor Ort sind gut besucht und die Quoten für Live-Übertragungen können sich sehen lassen.

Online Casinos als Alternative zu Spielbanken vor Ort

Glücksspiel ist ebenfalls ein beliebtes Genre der Gaming-Industrie, das vor nicht allzu langer Zeit ausschließlich in Casinos oder Spielhallen vor Ort praktiziert wurde. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig, denn jeder kann mit wenigen Klicks auf ausländische Online Casinos zugreifen. Dabei gibt es sogar Online Casinos Ausland, die speziell auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind, darunter Ausland Casinos für Schweizer. Viele von ihnen bieten zahlreiche Boni, Games und Zahlungsbedingungen an. Um die besten ausländischen Casinos zu finden, hilft ein kurzer Vergleich. Mit nur wenigen Klicks finden passionierte Spieler Top Ausland Online Casinos für die Schweiz.

Neue Spielkonzepte bringen frischen Wind in die Industrie

In den vergangenen Jahren sind einige Games auf den Markt gekommen, die sich von Grund auf von all dem unterscheiden, was wir bisher kannten. Ein anschauliches Beispiel ist Pokémon GO. Pokémon GO war das erste erfolgreiche Game, das auf AR-Technologie und Outdoor-Erlebnisse setzte. Das Konzept ging auf und wenn auch nicht mehr ganz so beliebt wie früher, hat es noch immer eine große Anzahl an aktiven Spielern. Neben AR und VR gibt es noch einige weitere Spielkonzepte, die sich nach und nach durchsetzen. Eines davon ist Battle Royale, bei dem viele Spieler gleichzeitig, online ums Überleben kämpfen.

Smartphones und Tablets als mobile Spielekonsolen

Lange Zeit gab es nur zwei Möglichkeiten für Gamer: Entweder sie spielten auf einer Konsole wie der PlayStation oder sie nutzten ihren heimischen PC. Beide Optionen sind nach wie vor beliebt, aber stehen mittlerweile in Konkurrenz mit Smartphones und Tablets. Das überrascht nicht, denn mobile Gaming geht mit einigen Vorteilen einher, darunter eine große Auswahl an Games und deutlich mehr Flexibilität. Gerade letzteres trägt zur zunehmenden Popularität der mobilen Spielekonsolen bei. Wir brauchen nur ausreichend Akku und eine stabile Internetverbindung, um lange Wartezeiten mit spaßigen Spielen zu überbrücken.

Plattformübergreifendes Spielen – nicht ganz unumstritten

Games online auf seiner Konsole spielen und gegen Gamer auf dem PC oder sogar Smartphone antreten? Was früher kaum vorstellbar war, ist mittlerweile gar nicht so selten, denn das sogenannte Crossplay ermöglicht plattformübergreifendes Spielen über jegliche Plattformen hinweg. Was zugegebenermaßen ein vielversprechendes Konzept darstellt, ist nicht ganz umstritten. Das liegt insbesondere an wettbewerbsintensiven Spielen, da viele Spieler eine unfaire Balance fürchten. Unbegründet ist das nicht, da PC-Spieler erwiesenermaßen präzisere Steuerungsmöglichkeiten haben. Bei dem ein oder anderen Game macht das durchaus einen Unterschied.