Glorious präsentiert die Series 2 PRO Gamingmaus

Glorious Gaming hat jetzt seine bisher leistungsstärkste Maus vorgestellt: die Series 2 PRO.

Die Series 2 PRO bietet ein modernes Design mit dem ikonischen Mini-Gehäuse und bringt ihre preisgekrönte Form aufgrund großer Nachfrage zurück.

Für alle, die beim Gaming auf höchstem Niveau antreten wollen, ist die Series 2 PRO als Neuauflage der Series PRO die perfekte Option. Sie kombiniert modernste Technologie und eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden mit der bewährten Form der Series PRO. Die Series 2 PRO verzichtet auf Features, die die Leistung beeinträchtigen, wie RGB-Beleuchtung, um das Gewicht zu reduzieren, schließlich führen 16,8 Millionen Farben nicht zum Sieg.

Bei der Series 2 PRO steht die Leistung im Vordergrund. Die Maus verfügt über eine 8.000-Hz-Abstimmungsrate sowohl im kabellosen als auch im kabelgebundenen Modus und reagiert in rasanten Spielen sofort. Glorious stellt sicher, dass Bewegungen und Klicks im Spiel registriert werden, bevor die Gegner überhaupt wissen, was passiert ist. Im Lieferumfang ist ein kabelloser 8.000-Hz-Dongle enthalten, mit dem sich Spieler direkt nach dem Auspacken kabellos ins Getümmel stürzen können. Die volle Leistung der Series 2 PRO können ohne Kabel oder zusätzliche Anschaffungen genossen werden.

Optisch und physisch lehnt sich die Series 2 PRO an die charakteristisch kleine Form der beliebten Series One PRO an. Um die Kontrolle und den Komfort zu verbessern, verfügt die Series 2 PRO über ein höheres symmetrisches Profil und eine kürzere Länge als andere Glorious-Mäuse der PRO-Reihe. Dank der kompakten Form ist die Series 2 PRO leicht in der Handhabung, besonders für Nutzer, die einen Krallen- oder Fingerspitzengriff verwenden.

Dank der Mini-Form, die durch die Series One PRO bekannt wurde und dem geringen Gewicht von 55g profitieren kompetitive Spieler von uneingeschränkten und blitzschnellen Reaktionen. Das reduzierte ungefederte Gewicht ermöglicht es Spielern, sofort zu flicken, swipen und zu stoppen.

Der Glorious-BAMF-2.0-26k-Sensor und die optischen Glorious-100M-Schalter sorgen dafür, dass die Series 2 PRO Bewegungen reibungslos nachverfolgt und schnelle, präzise Klicks liefert. Der Sensor nutzt Motion-Sync-Technologie für eine reibungslose, zuverlässige und genaue Leistung, sowohl auf den Schlachtfeldern als auch außerhalb.

Die mit Glorious Core 2.1 ausgestattete Series 2 PRO lässt sich in der Software vollständig anpassen und bietet vollständige Kontrolle über Polling-Raten, DPI-Einstellungen und Tastenbelegung. Glorious Core 2.1 dient als Hub-Software für alles, was mit Glorious zu tun hat und dazu können Benutzer ihre Einstellungen in der Cloud speichern und sie mit Freunden und Community-Mitgliedern online teilen.

Die in Schwarz und Weiß erhältliche Series 2 PRO bietet Spielern einen neuen Herausforderer in der Kategorie der Hochleistungs-Mäuse für Wettkämpfe, Pros werden hier zu PROs.

Die Series 2 PRO ist ab sofort auf Gloriousgaming.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit für 139,99€ erhältlich.

