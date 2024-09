Ara: History Untold im Test

Aufbau eines Imperiums

Die vorrangige Spielmechanik von Ara: History Untold liegt wie auch bei vielen anderen rundenbasierten 4X Globalstrategiespielen darin, zunächst unbedeutende Siedlungen durch verschiedene Zeitalter zu führen und zu einer erfolgreichen und angesehenen Nation auszubauen. Dazu könnt Ihr in Euren Siedlungen jeweils verschiedenste Gebäude errichten, die Euch Ressourcen besser abbauen lassen oder andere Boni bieten. Mit steigender Bevölkerungszahl in Euren Siedlungen könnt Ihr dann auch jeweils das Stadtgebiet auf dem Spielfeld ausdehnen. Anders als in vielen anderen Globalstrategiespielen, insbesondere im Vergleich zur Civilization Reihe, wird die Spielwelt von Ara: History Untold dabei nicht in ein starres Gerüst von Hexfeldern eingepfercht sondern in organisch wirkende Regionen. Jede in Euer Stadtgebiet eingegliederte Region verleiht Euch mehr Ressourcen für Eure Stadt und bietet Euch eine unterschiedliche Zahl an Bauplätzen auf denen Ihr wiederum weitere Gebäude oder auch Triumphe errichten könnt.

Eine Besonderheit von Ara: History Untold ist in diesem Zusammenhang, dass viele Gebäude Verbrauchsgüter und Waren produzieren können. Diese können einerseits genutzt werden um Eure Stadt für eine gewisse Zeit zusätzliche (mächtige) Boni zu verleihen oder werden für die Verbesserung von Gebäuden, für die Produktion von Einheiten oder weiterer Waren und Verbrauchsgütern benötigt. Je weiter Ihr im Spiel durch die Zeitalter voranschreitet und dabei neue Technologien erforscht desto komplexer werden die Warenketten und verkomplizieren sich dabei der weitere Aufbau und die Verwaltung Eurer Städte.

Leider ist das ganze Warenkettensystem dabei nicht einsteigerfreundlich aufbereitet und erfordert es einiges an Einarbeitungszeit dieses zu durchschauen, zumal Ihr Euch dessen Funktionsweise vor allem durch das Lesen vieler Texte selbst erklären müsst. Eine vereinfachte grafische Darstellung von Warenketten fehlt bedauerlicherweise ebenso wie eine komfortable Bedienung um die vielen Rädchen bei jedem einzelnen Stadtgebäude einzustellen. Zwar gibt es durchaus Ansätze für Komfortfunktionen, jedoch wird man dennoch sehr oft von der Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten erschlagen. Beispielsweise könnt Ihr nach dem Bau eines landwirtschaftlichen Hofes diesen in vier Slots für Waren verbessern. Dabei erfährt Ihr jedoch erst nach einem Klick auf einen Slot welche Art von Waren benötigt wird. Im ersten Slot könnt Ihr dann ausschließlich einen Pflug oder schweren Pflug ausrüsten, im zweiten ausschließlich Dünger, im dritten nur Energie und Brennstoff und im letzten einen Traktor. Die möglicherweise ausrüstbaren Waren werden Euch dabei unabhängig davon angezeigt, ob Ihr diese bereits erforscht habt, sodass Ihr nicht sicher sein könnt, ob ihr schlicht noch die Produktion in einem anderen Gebäude beauftragen müsst oder Ihr die Waren mangels Technologie noch gar nicht produzieren könnt. Wer sein persönliches Glück im umfassenden Mikromanagement eines jeden Teils seiner Stadt findet und sich auch von einer herausfordernden Einarbeitungszeit nicht scheut, wird trotz der Komfortmängel sicherlich viel Spaß in dieser Spielmechanik finden.