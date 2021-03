Harvest Moon: Eine Welt im Test

Auf der Farm

Ausgestattet mit eurer mobilen Farm steht eurem Abenteuer nun nichts mehr im Weg und ihr könnt nun als LandwirtIn (Geschlecht und Aussehen können zu Beginn gewählt werden) durchstarten. Gemäß der Farm-Simulations-Tradition verfügt ihr über einige Felder, die ihr bepflanzen und einen Stall, den ihr für die Beherbergung von Vieh, wie Kühe oder Hühner (sowie ausgefallenere Tiere wie Bären und Großkatzen), nutzen könnt. Natürlich gibt es gerade zu Beginn noch einige Hürden, wie das Besorgen von passendem Werkzeug im Shop, um Felder, die wegen Gestein oder Baumstümpfen nicht zu bestellen sind, zu befreien. Eure Zeit und Ausdauer sind auch wie gewohnt begrenzt und ihr müsst eure Schritte stets gut planen, um den Tag optimal nutzen zu können. Saatgut könnt ihr bei Erntegeistern bekommen, die reichlich in der Umgebung versteckt sind. Doch je mehr ihr anpflanzt, desto mehr Zeit müsst ihr natürlich für die Pflege, Ernte und Verkauf aufwenden – das Gleiche gilt für die Aufzucht von Tieren! Wenn ihr gleich ein wenig Geld braucht, so lohnt sich ein Trip in den Laden, ansonsten könnt ihr eure Verkaufsgüter auch in eure Lieferbox packen und ein Händler holt sie anschließend am nächsten Morgen ab. Geschäfte haben fixen Öffnungszeiten, also müsst ihr ständig bedenken, ob sich der Besuch heute noch ausgeht. Wenigstens wird für eure Güter ordentlich gezahlt und gerade zu Beginn kann die Farm auf diese Weise schnell und zügig wachsen.

Neben einem Hauptquest, der hauptsächlich den Zusammenhang und die Vorteile zwischen nachhaltiger Landwirtschaft und einer gesunden Umwelt hervorhebt, gibt es auch einige kleinere Aufgaben, die euch zusätzliche Belohnungen bieten. Und so toll der Ansatz der Hauptstory ist, so enttäuscht bin ich jedoch von den Mini-Quests, die zu absolvieren sind. Da wäre beispielsweise ein Dorfbewohner, der permanent zwei Margeriten haben möchte – immer und immer wieder. Und auch die anderen Aufgaben gestalten sich als repetitiv und verfügen über keinerlei Tiefgang. Ein weiterer Störfaktor sind die sehr spärlich vorkommenden Anhaltspunkte, wie genau vorgegangen werden soll. Ich sollte zu einem Zeitpunkt Erz beschaffen, um meine Farm ausbauen zu können. Als ich endlich in der Mine angekommen war, habe ich jedoch kein Erz, sondern nur einen Rohstoff gefunden, aus dem ich es herstellen kann. Aber wo ich das machen könnte, hat mir das Spiel nicht verraten. (Ich bin an dieser Stelle sehr dankbar, dass es Leute gibt, die Walkthroughs verfassen.) Das Spiel legt sich zudem weitere Steine in den Weg, indem es zwar eine wirklich große Spielwelt bietet, die zur Verfügung stehende Zeit und Ausdauer jedoch einfach nicht ausreichen, um ein entspanntes Spielerlebnis zu haben und den Entdeckerdrang entsprechend zu befriedigen. Habt ihr genug Geld gespart, wird es Zeit in ein Pferd zu investieren, mit dem ihr weitere Strecken ohne Ausdauerverlust zurücklegen könnt. Wenn ihr in einem Bereich den Hauptquest abgeschlossen habt, schaltet ihr zudem einen Schnellreisepunkt frei, mit dem ihr die Areale schneller wechseln könnt. Die Punkte sind jedoch nicht sehr optimal verteilt und die Laufwege dadurch unnötig lang, was euch wiederum Zeit und Geld kostet. Auch Upgrades gibt es sehr selten, so bekommt ihr zwar im Laufe der Hauptquest mehr Ausdauer, doch ich kann euch nicht sagen, wie oft ich die Gießkanne und ihr Wasserlimit verflucht habe. Selbst nach 12 Stunden Spielzeit keine Aussicht auf eine Verbesserung meiner Kanne, oder die Fähigkeit mehrere Felder gleichzeitig gießen zu können.