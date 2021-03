Games with Gold: Gratis-Spiele im April 2021

Dark Void

Ihr taucht ein in den Dark Void, eine unheimliche Parallelwelt voller feindseliger Aliens, bedrohlicher Umgebungen und dunkler Geheimnisse. Zum Glück steht euch neben einem Arsenal verheerender Waffen ein Jetpack zur Verfügung! Denn die dynamischen Kämpfe von Dark Void wechseln nahtlos von bodennahen Scharmützeln zu atemberaubenden Luftkämpfen. Nur wenn ihr beide Terrains meistert, werdet ihr siegreich aus dem Dark Void hervorgehen.

Dark Void ist vom 1. bis 15. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Hard Corps: Uprising

Hard Cops: Uprising lässt mit seiner nostalgischen 2D-Grafik und jeder Menge Run and Gun-Action die nostalgische Konami-Zeit wiederaufleben. Als Soldat Bahamut kämpft ihr euch im Arcade-Modus durch mörderische Schützengräben und schreibt eure ganz persönliche Heldengeschichte. Oder ihr stürzt euch in den taktischen Rising-Modus, wo ihr mit jedem Sieg Punkte sammelt, um diese in neue Waffen, Skills und Upgrades zu investieren.

Hard Corps: Uprising ist vom 16. bis zum 30. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.