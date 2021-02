Games with Gold: Gratis-Spiele im März 2021

Metal Slug 3

Marco and Tarma von der Peregrine Falcon Strike Force sind zurück! In diesem Run-and-Gun-Shooter bringst Du die Rebellentruppe von General Morden zur Strecke. In Metal Slug 3 nutzt Du eine Vielzahl von Slug-Fahrzeugen und Waffen, um die feindlichen Soldat*innen zu bekämpfen. Renne, schieße und kämpfe durch deren Reihen und richte die größtmögliche Zerstörung an!

Metal Slug 3 ist vom 01. bis 15. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Port Royale 3

Port Royale 3 versetzt Dich als Kapitän ins turbulente 17. Jahrhundert. Dein einziges Ziel ist es, der mächtigste Mann in der neuen Welt zu werden. Schlüpfe in die Rolle eines Händlers und plane neue Handelsrouten, um an Geld, Macht und Ruhm zu gelangen. Oder wähle die Rolle des Abenteurers und führe Deine Flotte in atemberaubenden Seegefechten zum Sieg – dabei stehen 16 verschiedene Schiffe zur Auswahl.

Port Royale 3 ist vom 16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.