Games with Gold: Gratis-Spiele im Februar 2021

Gears 5

Erlebe den Kampagnen- und Multiplayer-Modus von Gears 5 jetzt auch in optimierter Form für Xbox Series X|S. Während sich der Krieg weiter zuspitzt, stellt Kait Diaz eine Verbindung zum Feind her und stößt dabei auf die wahre Gefahr für Sera – sich selbst.

Gears 5 ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Resident Evil

In der neu aufgelegten Version des Horror-Klassikers schließt ihr euch dem Special-Forces-Team S.T.A.R.S. an und erkundet ein verlassenes Herrenhaus am Rande von Raccoon City. Bleibt wachsam, denn eure Ressourcen sind knapp und die lebenden Toten lauern überall …

Resident Evil ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.