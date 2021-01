The Division 2 Bekleidungs-Event feiert 25 Jahre Resident Evil

2021 wird die Resident Evil-Serie 25 Jahre alt. Anlässlich des Zombie-Jubiläums hat Ubisoft ein Crossover-Event für Tom Clancy’s The Division 2 angekündigt, in dem die Warlords von New York-Agents mehrere Behälter und kosmetische Gegenstände im Resident Evil-Stil freischalten können. Das Event beginnt am 2. Februar.

Das Bekleidungs-Event in The Division 2 ist ein Teil des 25-jährigen Jubiläums von Resident Evil – der erste Teil der Serie ist in Japan am 22. März 1996 erschienen – und wurde während des Resident Evil Showcase Livestreams angekündigt. Während des Events können bis zu 21 neuartige Bekleidungsgegenstände erspielt oder erworben werden, die ikonische Outfits verschiedener Resident Evil-Charaktere darstellen.