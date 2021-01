Releasedatum für Resident Evil Village

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie, das im März 2021 beginnt, hat Capcom bekanntgegeben, dass Resident Evil Village Zugang zu dem kostenlosen Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ermöglichen wird, das für PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen wird. Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X|S können über die Abwärtskompatibilität auf das Spiel zugreifen. In diesem Dankeschön an alle treuen Fans treffen beliebte Resident Evil Charaktere in 4 bis 6-Spieler Deathmatches in bekannten Resident Evil Spielwelten gegeneinander an. Spieler können aus dem All-Star-Kader sowohl Menschen als auch Biowaffen mit jeweils eigenen Fähigkeiten wählen.

Neben der Standard Edition von Resident Evil Village wurde eine physische Collector’s Edition vorgestellt. Diese wird neben der digitalen Standard-Edition des Spieles ein digitales „Trauma Pack“ mit In-Game-Zusatzinhalten, sofortigem Zugang zu einer besonders herausfordernden Schwierigkeitsstufe und vielem mehr sowie eine Chris Redfield-Figur, ein SteelBook, ein Artbook und mehr beinhalten. Weitere Informationen zu der physischen Collector’s Edition folgen in Kürze.