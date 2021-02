Red Bull Campus Clutch – Jetzt anmelden

Der Red Bull Campus Clutch ist ein globales eSports-Turnier für Studenten, welches für das meistdiskutierte Spiel des Jahres, VALORANT, konzipiert wurde. Auf Universitäten in über 50 Ländern, wird es das größte Turnier seiner Art stattfinden.

Wir haben für euch nochmals die Facts zusammengefasst:

Gespielt wird VALORANT im 5 vs. 5 Modus

Jedes Team besteht aus 5 Spielern

Die Anmeldung erfolgt unter: ANMELDUNG

Anmeldevoraussetzung : Jedes Team Mitglied muss aktuell Student an einer Universität/ FH sein.

: Jedes Team Mitglied muss aktuell Student an einer Universität/ FH sein. Nationale Qualifier (Ihr habt die Wahl zwischen 2 Qualifier):

27. März 2021

28. März 2021

27. März 2021 28. März 2021 Siegesprämie: 2500€

Global Final Spanien: Juni 2021

Weitere Infos sowie die Anmeldung findet man unter: www.redbullcampusclutch.com

Die erfolgreichsten Teams der Qualifikation ziehen ins nationale Finale ein. Das beste VALORANT-Studierendenteam Österreichs nimmt dann am Weltfinale teil, in dem sich die Besten der Besten in ultimativen Battles messen werden.