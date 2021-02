Dry Drowning im Test

Als Spieler schlüpft man in Dry Drowning in die Rolle von Mordred Foley. Archetyp des mürrischen Privatdetektivs, inklusive dunkler Vergangenheit. Im Büro angekommen gilt es zunächst eine frische Packung Zigaretten aufzuspüren. Was sein muss, muss sein. Aus Gründen deren Details erst später ans Licht treten, steht die Detektei kurz vor dem Ruin. Ziemliches Glück für Foley und seine Partnerin also, dass just in diesem Moment die Assistentin eines bekannten Politikers mit einem Auftrag erscheint. Die Geliebte des Politikers wurde grausam ermordet und eine Augenzeugin belastet eben diesen schwer. Doch die Assistentin ist sicher, dass hier mehr dahinter steckt. Da sonst scheinbar niemand wahnsinnig genug ist Foley zu beauftragen, bleibt keine andere Wahl als den Auftrag anzunehmen.

Endlich geht es auf zum ersten Tatort. Dort angekommen stellt sich heraus, dass der Modus Operandi exakt dem des Serienmörders Pandora entspricht. Damit wird die Sache für Mordred und seine Partnerin Hera persönlich. Denn diese waren dem Verbrecher bereits in der Vergangenheit auf der Spur. Namen sind hier allerdings nicht die einzigen Referenzen verschiedener mythologischer Quellen. Denn Pandora selbst hat es sich zur Angewohnheit gemacht, mit seinen Morden sorgfältig Szenen aus der griechischen Mythologie nachzustellen. So beginnt man den Tatort zu untersuchen. Dabei führt der Spieler den Cursor über die Szene und sucht nach Bildbereichen die farblich hervorgehoben werden. Diese kann man dann per Tastendruck genauer inspizieren, um Indizien zu finden. Sobald man alle Beweise erkannt hat, wird die Untersuchung automatisch abgeschlossen und es wird Zeit Zeugen, beziehungsweise Verdächtige zu verhören.