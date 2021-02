The Sandman (Panini Comics)

The Sandman – Ein Epos für die Ewigkeit!

The Sandman erschien monatlich von 1988 bis 1996 und brachte es auf stolze 75 Einzelhefte, welche dann später durch den Vertigo Verlag in insgesamt zehn Bänden zusammengefasst wurden. Neil Gaimans Epos setzte im Bereich der Comics zu seiner Zeit neue Maßstäbe und ist in seiner erzählerischen Qualität bis heute kaum erreicht.

Im Mittelpunkt der Geschichte von The Sandman steht Dream, Herr der Träume. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Destiny, Death, Destruction, Desire, Despair und Delirium bildet er die sieben Ewigen. Aspekte der Existenz die rein durch das Vorhandensein von Leben im Universum bestehen und im Gegensatz zu Göttern nicht den Glauben der Sterblichen brauchen um zu sein. Dream ist ein grüblerischer, kaltherziger und nachtragender Charakter, der Verfehlungen seiner Dienerschaft hart bestraft und eine junge Königin, die sein Werben aus Vernunft und Mitgefühl für ihr Volk zurückweist zu Äonen in der Hölle verdammt. Neil Gaiman stellt in seinem Werk die Frage ob das was ewig ist sterben kann, wenn es sich zwischen Veränderung und Tod entscheiden muss. Doch liegt es nicht im Wesen der Veränderung, das sie das was ewig schien zu Grabe trägt? Wenn ja, gibt es überhaupt eine Wahl? Diese und mehr Fragen bilden das Grundgerüst einer Geschichte die zwar sehr verschlungen, jedoch in sich durchaus zielorientiert erzählt wird.

Hauptsächlich erleben wir das Geschehen in der Gegenwart, jedoch springen wir immer wieder zurück in der Zeit und werden Zeuge von besonderen Ereignissen. So erleben wir wie William Shakespear sein Ein Sommernachtstraum unter ganz besonderen Bedingungen uraufführt. Diese Hommage an das zeitlose Werk des Dichters, ist die erste und bis dato einzige Comicgeschichte, die den World Fantasy Award für die beste Kurzgeschichte gewann. Mein persönlicher Liebling ist aber die Story von Hobbs, einem Mann der im 14. Jahrhundert bei einem Trinkgelage beschließt nicht zu sterben, da es ein blödes Spiel sei, wie er meinte. Amüsiert von diesem vorlauten Sterblichen vereinbart Dream ein treffen mit Hobbs, in eben jener Taverne, auf den Tag genau in 100 Jahren. Und tatsächlich findet der Ewige den wortstarken Trinker zum vereinbarten Termin im einstigen Schankhaus. Der Mann ist nicht gealtert und sichtlich durch erheblichen Wohlstand gezeichnet. Begeistert erzählt er dem Traumweber, wie schön doch das Leben sei und er nicht daran denke ins Gras zu beißen. 100 Jahre später, gleiches Datum, gleicher Ort. Hobbs ist schwerer Alkoholiker, vom Leben geschlagen, bettelarm und allein, doch wieder lehnt er es ab zu sterben, denn das Leben ist es wert gelebt zu werden. Diese Treffen werden zur Tradition und der Comic zeigt auf sehr clevere Art und Weise, welche Höhen und Tiefen ein ewiges Leben mit sich bringen würde. Zwischen den beiden Figuren entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, an deren Ende ich durchaus eine Träne verloren habe.