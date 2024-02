Hellcard im Test

Es kommt auf die Position an

Während Book of Demons ein an Diablo orientiertes Action-Rollenspiel war, ist Hellcard ist ein „Card Battler“, also ein Kartenkampfspiel. Davon sind in den letzten Jahren, vor allem nach dem großen Erfolg von Slay the Spire, ja unzählige erschienen. Aber Hellcard ist nicht nur ein weiterer seelenloser Klon. Die Entwickler haben versucht, neue Ideen in das ein wenig ausgelutschte Genre zu bringen. Das offensichtlichste neue Feature besteht darin, dass es bei den Kämpfen wichtig ist, wo die Monster und eure Helden (Zauberer, Dieb, Kämpfer) tatsächlich stehen. Es wird eine isometrische Darstellung des Kampfes gezeigt, und eure Gegner können sich bewegen. Wenn ihr also einen Feuerregen auf eine bestimmte Fläche regnen lasst, dann sind nur die Gegner davon betroffen, die auch tatsächlich dort stehen. Ich muss sagen, die 2.5D Ansicht funktioniert ganz gut und erweitert die strategischen Möglichkeiten beträchtlich. Ihr spielt wie in einem klassischen Card Battler rundenweise eure Karten, ebenso wie die Gegner, aber zusätzlich bewegen sich eure Gegner, die von allen Seiten in das Spielfeld kommen. Ihr selbst steht in der Mitte des Spielfeldes, das in drei Bereiche aufgegliedert ist, dazu noch in einen Nah- und Fernkampfbereich. Nicht schlecht!

Der Grafikstil von Hellcard ist ident mit dem aus Book of Demons. Kann man mögen, gefällt aber sicher nicht jedem. Ich finde die Figuren, die aussehen wie aus Papier ausgeschnittenen, eigentlich ganz nett. Die Animationen sind sehr beschränkt, ursprünglich wurde das vom Entwickler damit begründet, dass dadurch weniger Entwicklungsaufwand benötigt wird. Egal, der Grafikstil ist nicht das einzige oder wesentliche Element eines Spieles.