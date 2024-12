Indiana Jones und der Große Kreis im Test

Machine Games war in der Vergangenheit für die genialen Wolfenstein-Shooter verantwortlich. Wolfenstein: The New Order und seine Nachfolger sind auch heute noch ein Durchspielen wert. Jetzt haben sie sich aber an etwas anderem versucht – Indiana Jones. Indiana Jones, der Prototyp des Forschers, Grabräubers und Antiquitätensammlers, der in seinen Filmen ein ganzes Genre definiert hat, und der auch bereits in einigen (meist guten bis sehr guten) Computerspielen seinen Auftritt hatte. Indiana Jones and the Temple of Doom war ein toller Spielautomat von Atari aus dem Jahr 1985, The Fate of Atlantis (Lucasarts, 1992) gilt bis heute als eines der besten Point and Click-Adventures aller Zeiten und Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (LucasArts, 2003) war zumindest ein passabler Tomb Raider-Klon, um nur ein paar seiner bisherigen Auftritte zu erwähnen. Sein Einfluss auf die Computerspielgeschichte ist aber vor allem durch die unzähligen Games enorm, die durch seine Abenteuer im Kino inspiriert wurden. Das beginnt mit den richtungsweisenden Abenteuern von Sabreman (dem Durchbruch der isometrischen Abenteuerspiele aus dem Jahr 1984, damals noch am ZX Spectrum), und geht dann natürlich vor allem mit Lara Croft in Tomb Raider und Nathan Drake in Uncharted weiter.

Nun ist aber wieder das Original am Zug – auf in das neueste Abenteuer von Indiana Jones! Meine Erwartungen sind nach den letzten beiden Kinofilmen, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, (2008) und Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) ein wenig gedämpft, aber schauen wir mal wie sich Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones und der Große Kreis) so spielt.