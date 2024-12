SAE Institute vergibt Stipendien für angehende Game Artists

Unter dem Motto „Heart for Art“ vergibt das SAE Institute drei Stipendien für angehende Game Artists.

Diese umfassen jeweils sämtliche Studiengebühren für eine Ausbildung im Fachbereich „Game Art & 3D Animation“ und schließen mit einem SAE-Diploma ab. Mit den Stipendien feiert der weltweit größte Ausbilder für Medienberufe 20 Jahre erfolgreiche Lehre in der Spieleentwicklung.

Die ersten Games-Studiengänge am SAE Institute starteten 2004. Sie wurden seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und auf die dynamischen Anforderungen der Spieleindustrie ausgerichtet. 2016 folgte die Gründung des Fachbereichs „Game Art & 3D Animation“, der mit seinen Studienangeboten heute zu den größten Sparten des privaten Bildungsanbieters zählt. Das SAE Institute ist damit zu einer der wichtigsten Talentschmieden für die Games-Branche im deutschsprachigen Raum geworden. Darüber hinaus sind die Game Artists vom SAE Institute gefragte Arbeitskräfte und bringen ihr praxisnahes Fachwissen überall dort ein, wo erstklassige Visualisierung gefragt ist – beispielsweise in VFX-Studios, Agenturen und in der Industrie.

Die ausgelobten „Heart for Art“-Stipendien für das SAE-Diploma im Fachbereich Game Art & 3D Animation haben eine Regelstudienzeit von 18 Monaten und vermitteln die wichtigsten Grundlagen für einen schnellen Karriereeinstieg. Darauf aufbauend können verschiedene Bachelor- und Masterprogramme absolviert werden. Angeboten wird die Ausbildung zum Game Artist an den SAE-Standorten in Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien. Bewerbungen sind ab sofort und bis zum 19. Januar 2025 möglich. Die Auswahl der Stipendiat·innen erfolgt im Anschluss. Semesterstart ist am 10. März 2025.

„Unsere Absolventen·innen leisten seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag, den Bedarf an Fachkräften in der Games-Branche zu decken. Zudem befähigen unsere Studiengänge auch zum Karriereeinstieg in verwandte Berufsfelder, in denen Know-how rund um Games und Visualisierung gefragt sind. Mit den Stipendien feiern wir 20 Jahre erfolgreiche Lehre in der Spieleentwicklung und möchten Studierenden und der Spieleindustrie signalisieren, dass wir auch künftig als verlässlicher Ausbilder an ihrer Seite stehen“, sagt Chris Müller, Geschäftsführer des SAE Institute in der DACH-Region und den Niederlanden.

Die Vergabe der Stipendien

Das Bewerbungsverfahren ist denkbar einfach: Einzureichen ist ein kurzes Video oder Motivationsschreiben in denen sich die Bewerber·innen kurz vorstellen und überzeugend darlegen, warum und an welchem SAE Institute man Game Art & 3D Animation studieren möchte. Auch kreative Arbeiten, wie erste Artworks oder Animationen (2D/3D), können der Bewerbung beigefügt werden. Nach Ende der Einreichfrist werden alle Bewerbungen von einer Jury aus Fachbereichsleiter·innen von verschiedenen SAE-Standorten gesichtet. Wer es auf die Shortlist schafft, wird zu einem Interview am SAE-Campus eingeladen. Danach wählt die Jury die drei Stipendiat·innen aus. Teilnehmen können alle Interessierten ab 18 Jahren, die mindestens einen mittleren Bildungsabschluss besitzen. Bewerbungen können auf www.sae.edu/deu/heart-for-art-stipendium eingereicht werden.

Termine und Deadlines

Start Bewerbungsverfahren: ab sofort

Ende Bewerbungsverfahren: 19. Januar 2025

Sichtungsphase: 20. Januar bis 29. Januar 2025

Persönliche Interviews: 30. Januar bis 14. Februar 2025

Verkündung der drei Stipendiat·innen: 21. Februar 2025

Beginn Studium, Semesterstart: 10. März 2025

Weitere Informationen zu den Studiengängen und Abschlussmöglichkeiten im Fachbereich „Game Art & 3D Animation“ gibt es auf www.sae.edu/deu/game-art-3d-animation-ausbildung-studium.