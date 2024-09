Konami und Far Out Games kündigen Deliver At All Costs an

Deliver At All Costs ist ein narratives Actionspiel vor dem nostalgischen Hintergrund einer von den 1950er-Jahren inspirierten Welt.

Spieler übernehmen die Rolle von Winston Green, einem heißblütigen Kurier mit dunkler Vergangenheit, der sich in einer Welt voller Rock ’n‘ Roll und nuklearer Ängste bewegt. Als Winston übernimmt man bizarre und gefährliche Lieferungen und richtet in zerstörbaren Umgebungen mit verschiedenen Fahrzeugen Chaos an. Das Spiel bietet eine dynamische Welt, in der die Handlungen unvorhersehbare Konsequenzen haben, während sich in drei Akten eine fesselnde Geschichte voller Intrigen entspinnt. Die Ästhetik, die Musik und das Design des Spiels sind von den 1950er-Jahren inspiriert und lassen den Spieler in die kultige Atmosphäre dieser Ära eintauchen.

Deliver At All Costs wurde von Far Out Games entwickelt und ist das erste Spiel eines engagierten und leidenschaftlichen Studios mit Sitz in Göteborg, Schweden. KONAMI und Far Out Games arbeiten im Rahmen einer Publishing-Partnerschaft zusammen und bringen das Spiel weltweit auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam® und Epic Games Store auf den Markt.

Deliver At All Costs kann ab sofort vorbestellt werden und ist auf Wunsch auch auf digitalen Plattformen erhältlich. Informationen zu digitalen Vorbestellungen und zum Erscheinungsdatum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Verwüstung und Zerstörung auf den Straßen

In stark zerstörbaren Umgebungen pflügt man durch die Stadt und richtet mit einer Vielzahl von Fahrzeugen Chaos an. Jede der bizarren Lieferungen und Missionen hat ihren eigenen einzigartigen Spielstil und eine eigene Mechanik. Von der Auslieferung eines riesigen Marlins bis hin zur Beseitigung einer Atombombe, die kurz vor der Explosion steht – man sollte immer das Unerwartete erwarten.

Eine Reise durch eine dynamische Welt

Zu Fuß oder in einem Fahrzeug lässt sich eine verschlungen gestaltete Welt mit großen halboffenen Umgebungen erkunden. Dabei sollten die Bürger nicht verärgert werden – sie reagieren auf Aktionen auf höchst unvorhersehbare Weise…

Kommt für das Chaos, bleibt für die Geschichte

Inmitten von Chaos und Zerstörung erlebt man eine Geschichte voller Geheimnisse und Intrigen, die in drei Akte unterteilt ist, mit einer Reihe von unterschiedlichen und unvergesslichen Charakteren. Winstons Reise wird ihn in die Tiefen des Wahnsinns führen.

Ein Sprung ins Jahr 1959

Deliver At All Costs lässt die Spieler in die Atmosphäre der 1950er Jahre eintauchen. Mit einer Ästhetik und stimmungsvoller Musik, die eine Hommage an die klassische Ära darstellt. Mit Designelementen aus den 1950er Jahren, einem Original-Soundtrack, Radiowerbung, englischer Sprachausgabe und einer zeitgemäßen Benutzeroberfläche – all das fängt die Essenz dessen ein, was die 1950er-Jahre ikonisch machte.