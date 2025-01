League of Legends-E-Sports kehrt mit überarbeiteten Formaten zurück

Riot Games verkündet die Pläne für die League of Legends-E-Sports Saison 2025, die diverse Updates, neue Formate und eine spannende globale Event-Roadmap für Fans aus der ganzen Welt beinhalten.

Die Saison 2025 startet in den verschiedenen Regionen offiziell an folgenden Daten:

LPL: 12. Januar

LCK: 15. Januar

LCP: 17. Januar

LEC: 18. Januar

LTA: 25. Januar

In Split 1 wird dieses Jahr der „Fearless Draft“ eingeführt, der die Kreativität der Teams auf die Probe stellt und zu diverseren Champion-Picks ermuntert. In dem neuen Turnier „First Stand“ erhalten die Teams mit den besten Ergebnissen in Split 1 die Chance, in Südkorea um den ersten internationalen Titel in der Wettkampfsaison 2025 zu kämpfen. Das MSI 2025 findet vom 27. Juni bis 12. Juli in Vancouver, Kanada statt, während China mit den Veranstaltungsorten Peking, Shanghai und Chengdu Gastgeberland für die Weltmeisterschaft 2025 ist. Fans dürfen sich auch 2025 wieder auf Loot-Drops freuen und bekommen zusätzlich bereits jetzt einen Ausblick auf die internationalen Turniere in den Jahren 2026 und 2027, die in Brasilien, Südkorea, Nordamerika, Südostasien und Europa stattfinden werden.

Eine detaillierte Übersicht über alle Neuerungen findet sich untenstehend.

Split 1

Eine der wichtigsten Änderungen für diese Saison ist die vollständige „Fearless Draft“-Einführung in Split 1. Bei diesem Format werden alle Champions, die zuvor innerhalb eines Matches ausgewählt wurden, gesperrt. Das soll dafür sorgen, dass alle Teams ihre Champion-Pools vollständig ausschöpfen und ihre Kreativität und Anpassungsfähigkeit beweisen. Diese Anpassung wird nicht nur in einzelnen Regionen, sondern auch in einem neuen internationalen Event verwendet werden.

Auf dem „First Stand“-Turnier vom 10. bis 16. März treten die Teams mit dem besten Split-1-Ergebnis ihrer Region im LoL Park in Seoul, Südkorea, gegeneinander an. Dieses Turnier ist gedacht als definierender Moment in der frühen Phase der LoL -E-Sports-Saison, mit „Fearless Draft“ und höherem Einsatz: Das Sieger-Team kommt direkt in die Bracket-Phase vom MSI 2025. Das „First Stand“-Turnier besteht aus zwei Teilen: der Bo3-„Jeder-gegen-Jeden“-Phase und der Bo5-Knock-out-Phase. „Jeder-gegen-Jeden“-Phase

In der „Jeder-gegen-Jeden“-Phase spielt jedes Team ein einzelnes Bo3-Match gegen jedes andere Team, um einen fairen und vollumfänglichen Wettbewerb zu gewährleisten. Am Ende dieser Phase wird das fünftplatzierte Team eliminiert, während die vier Top-Teams in die Knock-out-Phase weiterkommen. Knock-out-Phase

Die vier besten Teams der „Jeder-gegen-Jeden“-Phase kommen in ein Bo5-Knock-out-Bracket, wo alle Begegnungen durch die Ergebnisse in der „Jeder-gegen-Jeden“-Phase bestimmt werden: Das Team auf dem 1. Platz spielt gegen das Team auf dem 4. Platz, und das Team auf dem 2. Platz spielt gegen das Team auf dem 3. Platz. Die Sieger dieser Begegnungen kommen weiter und liefern sich ein finales Showdown-Match, dessen Gewinner zum „First Stand“-Champion wird.

Bei „Fearless Draft“ sind alle Champions, die in vorherigen Partien eines Bo-Matches zum Einsatz kamen, für beide Teams in allen weiteren Partien nicht mehr verfügbar, unabhängig davon, von welchem Team sie ausgewählt wurden. Dies führt zu weiteren Champion-Bannen, den „Fearless Bans“. Die zehn Standard-Banne der „Pick/Ban“-Phase („Standard Bans“) bleiben für jede Partie bestehen.

Das bedeutet: Spiel 1: 10 Standard Banne Spiel 2: 20 Banne insgesamt (10 Standard-Banne + 10 Fearless Banne) Spiel 3: 30 Banne insgesamt (10 Standard-Banne + 20 Fearless Banne) Spiel 4: 40 Banne insgesamt (10 Standard-Banne + 30 Fearless Banne) Spiel 5: 50 Banne insgesamt (10 Standard-Banne + 40 Fearless Banne)

„Fearless Draft“ zwingt die Teams, sich kontinuierlich weiter anzupassen, was frische Strategien und Champion-Picks in jedem Spiel erfordert.

MSI 2025

Nach dem „First Stand“-Turnier stehen noch mehr Neuerungen für das MSI und die WM an. Das MSI 2025 findet vom 27. Juni bis 12. Juli in Vancouver, Kanada, statt. Zwei Teams aus jeder der fünf Riot-Weltregionen kämpfen um den MSI-Champion-Titel sowie um einen zusätzlichen WM-Startplatz für die zwei Regionen mit den besten Ergebnissen.

Die diesjährige WM findet in einigen der legendärsten Städte Chinas statt. Sie beginnt mit der Play-Ins-Phase und der Schweizer Phase in Peking, gefolgt vom Viertelfinale und Halbfinale in Shanghai, und gipfelt im Finale in Chengdu. Auf Feedback der Fans hin wurde die Pausenwoche zwischen dem Viertel- und Halbfinale abgeschafft, um dem Event weiter Schwung zu verleihen. Es werden 17 Teams an der WM teilnehmen. Pro Region gibt es drei Startplätze, sowie je einen zusätzlichen Startplatz für die beiden Regionen mit den besten Ergebnissen beim MSI 2025. Weitere Informationen zu den WM-Veranstaltungsorten und dem WM-Format werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Loot-Drops sind auch 2025 wieder Bestandteil von LoL -E-Sports und unterstützen die reguläre Saison und große Events wie das „First Stand“-Turnier, das MSI und die WM. Auch wenn die meisten Loot-Drops zufällig sind und zu jeder Zeit während eines Matches erscheinen können, sind einige davon garantiert – jeder Pentakill oder Baron-Steal in einem 1.-Liga-Turnierspiel löst einen Drop aus. Die „E-Sport 2025“-Kapsel ist das gesamte Jahr über erhältlich, ebenso exklusive Emotes und Symbole, die von den beliebtesten League of Legends -Champions inspiriert sind, sowie ein paar Poros, um die größten Momente jedes Turniers gebührend zu feiern. Spieler:innen können sich auf mit ihrer Riot-ID auf lolesports.com anmelden, um sich ihre Chance auf Live-Drops zu sichern.

Bereits jetzt können Fans einen Ausblick auf die weltweiten Veranstaltungsorte von LoL-E-Sports in den Jahren 2026 und 2027 bekommen. Das „First Stand“-Turnier 2026 beginnt in Brasilien. Die Saison reist dann weiter nach Südkorea für das MSI 2026, gefolgt von der Rückkehr der WM nach Nordamerika. 2027 findet das „First Stand“-Turnier in Südostasien statt, das MSI kehrt zurück nach Europa, und die WM ist wieder in Südkorea.

Weitere Informationen zu League of Legends-E-Sports finden sich auf der offiziellen Website unter www.lolesports.com.