Microsoft Flight Simulator 2024 im Test

The Bad – Desaströser Launch

Genau das ist leider passiert – ein schief gelaufener Launch. Ich habe mir das Spiel am Erscheinungstag runtergeladen (zuerst nicht einmal 10 Gigabyte… der alte Microsoft Flugsimulator benötigt über 150 Gigabyte), und wollte losfliegen. Nunja, am Titelbildschirm wird zwingend die Verknüpfung mit einem Microsoft-Konto gefordert. Was Sony kann, kann Microsoft schon lange! Leider haben die Programmierer des Microsoft Flight Simulator 2024 aber auf den Mauszeiger vergessen, sodass das mit dem Einloggen schwierig ist… Ok, wenn ihr vom Vollbildmodus mit Alt+Return in den Fenstermodus umsteigt, dann erscheint der Mauszeiger und ihr könnt eure Microsoft-Kontodaten eingeben. Grundsätzlich nicht schwer zu beheben, aber absolut unverzeihlich, dem Spieler so eine Begrüßung in das Gesicht zu schmeißen! Wie viele Kunden sind technisch nicht so versiert, oder denken schlichtweg im ersten Moment nicht daran, in den Fenstermodus zu wechseln, und starren nur ungläubig auf den Bildschirm und suchen ihren Mauszeiger?

Aber ok, dieses Problem lässt sich ja durchaus noch relativ zügig beheben. Also gebe ich meine Daten ein, und los geht’s! Dachte ich zumindest. Denn nun will das Programm weitere Daten runterladen. Nunja, aber passiert ist nichts. Nach einiger Zeit war der Fortschrittsbalken immer noch auf 0%, und dann kam die Meldung, dass ich mich nicht einloggen kann. Too many users are trying to connect at the same time. Nachdem ich noch ein paar Minuten gewartet habe und sich nichts getan hat, habe ich den Rechner abgedreht und bin schlafen gegangen. Spiele mit zwingend vorausgesetztem Serververbindung haben so ihre Vorteile… wie ich in den letzten 15 Jahren schon unzählige Male erlebt habe. Die Siedler 7 (Ubisoft, 2010)? Sim City (Electronic Arts, 2013)? Oder der katastrophale Launch von Diablo III mit seinem in die Geschichte eingegangenen Error 37? Oder das plötzlich verschwundene The Crew (Ubisoft)? Das waren nur ein paar wenige Beispiele über die völlige Abhängigkeit von einer Internetverbindung und funktionierenden Servern, und jetzt kommt der Microsoft Flight Simulator 2024 hinzu. Die Wertungen auf Steam nach einem Tag waren „Mostly Negative“, und da stehen sie nach einer Woche immer noch. Berechtigterweise?