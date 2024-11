Rogue Waters im Test

Fechten mit dem Säbel

Die wichtigste Spielmechanik in Rogue Waters sind die rundenbasierten Kämpfe. So wie es sich gehört, sind die Kämpfe Nahkämpfe mit Säbeln und Musketen. Vor den entscheidenden Nahkämpfen kommen aber im Regelfall die Schiffskämpfe. Nähert euch dem feindlichen Schiff (oder der Festung) und mischt eure Gegner schon einmal mit einer ordentlichen Breitseite auf. Meistens gibt es drei Schiffskampfrunden, bevor ihr das feindliche Schiff entern könnt und der entscheidende Nahkampf beginnt. Ihr könnt die Kanonen am gegnerischen Schiff unter Feuer nehmen, oder ihr zielt direkt auf die feindliche Crew, was den folgenden Nahkampf deutlich erleichtert. Oder ihr versucht, bestimmte Verbesserungen zu zerstören, die den Gegner im darauffolgenden Kampf unterstützen. Ihr werdet meistens aber nicht alles zerstören können – auch deshalb, weil der Gegner ja zurückschießt und auch ihr Verluste erleidet.

Im Nahkampf gibt es dann einige Situationen, die in den üblichen Rundenstrategiespielen nicht vorkommen. Schwingt euch an Seilen über das Deck – wie es Piraten eben so tun. Drängt euren Gegner vom Boot in das Meer – und weg ist er. Stoßt einen Gegner auf einen anderen Gegner – und beide verlieren das Gleichgewicht und fallen zu Boden. Wenn ihr angreift und der Gegner nicht nach hinten ausweichen kann, nimmt er höheren Schaden. Wenn er nach hinten ausweicht und dabei gegen einen unerwarteten Gegenstand stößt oder ins Feuer steigt, nimmt er ebenfalls zusätzlichen Schaden. Eure Mannschaft kämpft gegen oft zahlenmäßig deutlich überlegene Gegner. Während jeder Runde gebt ihr jeder eurer Einheiten Befehle, und wenn alle eure Piraten und die Gegner am Zug waren, startet die nächste Runde. Ihr könnt eure Männer bewegen und ihnen einen Angriffsbefehl geben, der normalerweise den Zug beendet. Neben Spezialfähigkeiten können sich eure Männer auch einfach zurück halten und dadurch einen Teil ihrer Lebensenergie heilen (falls sie verletzt waren). Im Kampf befehligt ihr bis zu vier Piraten, wenn einer stirbt könnt ihr allerdings in der nächsten Runde einen neuen Mann in den Kampf schicken – zumindest sofern ihr noch welche in Reserve habt. Und dann gibt es natürlich noch die Seemonster. Rettet Seemonster und ihr könnt ihre übermächtigen Fähigkeiten in den Kämpfen nützen, ohne deren Hilfe sind manche Gefechte kaum zu gewinnen. Während der Kämpfe könnt ihr heranzoomen und die Karte von allen Seiten betrachten. Kämpfe enden, wenn ihr alle Gegner eliminiert habt. Oder wenn ihr selbst ins Gras beißt.