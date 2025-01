Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind im Test

Gefahr aus der Zukunft

Zu Beginn des Spiels tritt eine Roboter-Version von Rita Repulsa aus der Zukunft auf, die sich in die Vergangenheit teleportiert, um ihr früheres Ich im Kampf gegen die Power Rangers zu unterstützen. Wer bislang nichts mit den Power Rangers zu tun hatte, bleibt trotz dieser sehr reduzierten Handlung außen vor. Ein kleiner Glossar zu den wichtigsten Charakteren hätte ich für mutige Quereinsteiger als eine freundliche Zugabe empfunden. Das Spiel richtet sich ganz klar an die Generation, die mit den Power Rangers im Morgenprogramm aufgewachsen ist.

Diese Fans jedoch bekommen sehr viel geboten. Sofort nach Spielbeginn wummert der bekannte Soundtrack und peitscht mit „Go Go Power Rangers“ ein. Die Handlung nutzt die Zeitreise-Thematik dafür, Figuren aus verschiedenen Staffeln und sogar Comic-Ausgaben zusammenbringen zu können. Kenner feiern ein Wiedersehen mit den Putties, Goldar, dem Augenmonster oder dem Knochenmann.

Auch finden sich in Kisten oder Fässern immer mal wieder Gegenstände, die in den ersten Staffeln eine Rolle gespielt haben. Jedoch auch hier bekommt man nur Stichwörter hingeworfen, ohne genau zu erfahren, was es genau mit diesen Sammlerstücken auf sich hat. Zwischen den Missionen, die streng genommen eine Aneinanderreihung verschiedener Folgen sind, finden sich die Teenager im Jugendzentrum von Angel Grove ein. Dort können sie sich kurz mit Inhaber Ernie, den Chaoten Bulk und Skull sowie anderen Charakteren aus der Serie über die fortschreitende Geschichte unterhalten. Auch werden drei defekte Spielautomaten mit dem Auffinden von Ersatzteilen in den Levels nach und nach wieder nutzbar. Hier kann man kleine Minigames absolvieren, die sich lose an alte Spielhallenklassiker orientieren und durchaus Spaß machen.

Rita’s Rewind bemüht sich sehr stark um Abwechslung. Die Levels spielen auf Dächern, in U-Bahnen, auf Jahrmärkten oder Friedhöfen. Jeder dieser Abschnitte hat eigene Variationen der Spielmechanik. So kann man von Hochhäusern stürzen, ein anderes Mal wird man beim Kämpfen ständig beschossen, erwehrt sich Totenköpfen in einer Achterbahn oder man trifft thematisch kostümierte Schergen, die sich als Clowns oder Punker mit stilechtem Ghettoblaster verkleidet haben.

Im Koop-Modus können die sechs Power Rangers übernommen werden. Dadurch, dass so auch Wiederbelebungen untereinander möglich sind, sinkt der teilweise etwas hohe Schwierigkeitsgrad. Dafür gerät die Übersicht mit jedem weiteren Mitspieler doch irgendwann ins Kippen. Seitens der Entwickler wurde kurz nach dem Release noch ein Online-Modus per Update nachgereicht. Der Wiederspielwert ist durchaus vorhanden, allerdings nicht in Sphären eines Shredder’s Revenge, da die Rangers sich recht ähnlich spielen. Es gibt zwar nach Spielende Freischaltungen, diese verändern das bestehende Gameplay jedoch nicht besonders stark.

Bei den Kämpfen kommt ein angenehmes Chaos auf. Manchmal schalten sich die Monster bei Spezialangriffen gegenseitig aus, immer wieder geht irgendetwas zu Bruch oder wird plötzlich zur Waffe. Die Steuerung ist auf Gamepads ausgelegt, wie uns das Spiel gleich zum Start wissen lässt. Dennoch ist auch eine Steuerung mit der Tastatur möglich und durchaus praktikabel. Genretypisch gibt es einfache Angriffskombinationen, Sprungattacken, Sprint-Schläge oder Würfe (leider nicht in die Kamera). Je mehr Treffer hintereinander erfolgen, desto schneller füllt sich eine Leiste, die einen besonders mächtigen und effektvollen Angriff auslöst. Nachdem sich der ganze Bildschirm mit Explosionen füllt, bleiben die wenigsten Gegner auf den Beinen.

Neben den klassischen Brawler-Levels, die eine sehr stilsichere 2D-Pixel-Optik aufweisen, gibt es noch Levels, die sich komplett anders spielen.