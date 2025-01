Onkel Toms Spiele für den Winter – 2024/25 Edition

Frohes neues Jahr und möge euch 2025 epische Quests, legendären Loot und viele Level-ups bringen! Trotzdem nie vergessen: Das wahre Abenteuer wartet nicht nur im Bildschirm!

Diplomacy is Not an Option

Die Feder ist vielleicht mächtiger als das Schwert – aber nicht das Katapult …



Als mittelalterlicher Lord den ganzen Tag in seiner Burg sitzen ist auch irgendwann fad. Da ist es fast schon eine willkommene Abwechslung, als der Pöbel sich erhebt und das Königreich stürzen will. Diplomatie ist keine Lösung mehr und so gibt es stattdessen Massenschlachten noch und nöcher.

Der Fokus liegt auf dem Aufbau unserer Burg, dem Sammeln von Ressourcen und der strategischen Verteidigung gegen immer größere Gegnerhorden. Man errichtet Mauern, Türme und Kasernen, um sich gegen Bauernaufstände, rivalisierende Armeen und sogar Untote zu behaupten. Der richtige Einsatz mächtiger Zaubersprüche wie Meteoritenschläge ist oft schlachtentscheidend, erfordert jedoch gewisses Ressourcenmanagement.

Der Schwierigkeitsgrad ist von Anfang an fordernd und zieht noch schneller an – unüberlegte Entscheidungen und Versäumnisse werden gnadenlos bestraft. Das macht das Spiel für Strategiefans spannend, kann für Anfänger aber frustrierend sein.

Optisch setzt das Spiel auf einen charmanten, comicartigen Stil, der die düstere Thematik mit einem Augenzwinkern präsentiert. Überhaupt ist die gesamte Hintergrundgeschichte von schwarzem Humor geradezu durchtränkt.

Diplomacy is Not an Option überzeugt durch seine Spielmechanik, fordert jedoch Geduld und Nervenstärke, was vor allem Hardcore-Strategen begeistern dürfte.

Europa

Luftiger Mondspaziergang

Europa ist ein entspannendes Action-Adventure, das mit seiner wunderschönen Optik und nachdenklichen – wenn auch extrem vorhersehbaren – Story überzeugt. Man spielt Zee, einen humanoiden Jungroboter mit Jetpack, und erkundet die post-apokalyptische – aber sehr schöne – Welt von Europa (der Jupitermond, nicht der Kontinent). Das Schweben durch weite, malerische Landschaften ist das Herzstück des Spiels, unterstützt durch flüssige Steuerung und einfache, aber charmante Rätsel.

Die Aquarell-Grafik erinnert an Studio-Ghibli-Filme: sanfte Farbpaletten und liebevoll gestaltete Details schaffen eine beruhigende Atmosphäre. Dazu kommt ein harmonischer Soundtrack aus Klavier- und elektronischen Klängen, der die meditative Stimmung perfekt einfängt.

Die scheibchenweise aufgedeckte Hintergrundgeschichte thematisiert die Kolonialisierung Europas durch Menschen und den Konflikt mit KI-Terraformern, die eine nachhaltige Umwelt schaffen wollen. Mit einer Spieldauer von ein paar Stunden und leichtem Schwierigkeitsgrad – es gibt keine Kämpfe –bleibt Europa zugänglich, mag für manche aber zu wenig fordern sein.

Für alle, die hingegen ein ruhiges Abenteuer mit kunstvoller Gestaltung und sanfter Story suchen, ist es aber eine gute Wahl um zu entspannen.

Metal Slug Tactics

Mission start!

Metal Slug Tactics verwandelt die berühmte Run-and-Gun-Serie gekonnt in ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel. Wir übernehmen wie üblich die Kontrolle über altbekannte Charaktere wie Marco, Eri, Fio und Tarma, die sich rundenbasiert in unterschiedlichen Arealen gegen die Schergen des bösen Generals Morden stellen.

Überraschend gut funktioniert es dem traditionellen Metal Slug-Charme strategische Tiefe zu geben. Heißt vor allem: In Deckung hocken ist keine Lösung, nur wer in Bewegung bleibt hat eine Chance zu überleben. Nur durch Bewegung generieren wir nämlich Adrenalin für den Einsatz mächtiger Spezialfähigkeiten und erhöhen den Wert für „Ausweichen“, eine Art natürlicher Panzerung, die Schaden entsprechend reduziert.

Zusätzlich werden auch Roguelite-Elemente integriert, sodass jede Mission unterschiedliche Herausforderungen bietet und Wiederspielwert garantiert. Manchmal kann es aber natürlich auch frustrierend sein, wenn der Zufallsgenerator sich scheinbar gegen einen verschworen hat …

Die Grafik bleibt dem ikonischen Pixel-Art-Stil der Serie treu, was bei so manchem nostalgische Gefühle wecken wird und auch der der Soundtrack orientiert sich gekonnt am Original.

Für Fans von taktischen Rollenspielen und/oder der Metal Slug-Reihe bietet Metal Slug Tactics eine erfrischende und herausfordernde Spielerfahrung, die sowohl nostalgisch als auch überraschend innovativ ist.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Kampf der Farben

Das ursprüngliche Epic Mickey erschien 2010 noch plattformexklusiv für Nintendos Wii-Konsole. Der jüngst erschienene Remaster – übrigens dem Wiener Entwicklerstudio Purple Lamp zu verdanken – darf jetzt hingegen auf allen gängigen Plattformen genossen werden.

In dem – manchmal überraschend düsteren – Action-Adventure schlüpfen wir – weniger überraschend – in die Rolle von Mickey Mouse, der mit einem magischen Pinsel eine Welt namens Wasteland erkunden und natürlich retten soll. Der Pinsel ermöglicht es Gegenstände und die Umgebung mit Farbe zu füllen – und damit „real“ zu machen – oder mit Verdünner zu entfernen, was sowohl für das Weiterkommen, Rätsel aber auch für Kämpfe genutzt wird.

Visuell bleibt man in den abwechselnd in 2D und 3D präsentierten Welten dem Stil des Originals treu, profitiert jedoch von höherer Auflösung und detaillierteren Texturen. Auch Gameplay und Steuerung sind deutlich flüssiger – das Original war berüchtigt für seine bockige Kamera und nervtötenden Steuerungsprobleme. Kleine Macken gibt es allerdings noch immer und man kann schon mal in der Level-Geometrie hängen bleiben.

Auch die Kernmechanik des Spiels bleibt unverändert, was bedeutet, dass sowohl das relative seichte Moralsystem als die oft repetitiven Aufgaben weiterhin präsent sind. Kurzum: Disney Epic Mickey: Rebrushed ist ein charmantes und unterhaltsames Action-Adventure und 3D-Jump’n’Run alter Schule – mit all den Vor- aber auch den Nachteilen, die das mit sich bringt.

