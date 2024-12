My First Gran Turismo erscheint morgen kostenlos für PS5 und PS4

Im Zuge der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag von PlayStation wird mit „My First Gran Turismo“ eine kostenlos spielbare Version der Rennspielreihe veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um eine Hommage an die Ursprünge des ersten Gran Turismo, das den Grundstein für die erfolgreiche Serie legte. My First Gran Turismo wurde so konzipiert, dass es sowohl zugänglich als auch fesselnd ist – unabhängig vom Alter oder des Fähigkeitslevels der Spieler.

My First Gran Turismo steht ab dem 6. Dezember zum kostenlosen Download für PlayStation 5 und PlayStation 4 bereit. Es bietet eine Reihe von Herausforderungen, wie drei verschiedene Rennveranstaltungen, drei Zeitrennen, drei Musik-Rallye-Etappen sowie eine ganze Reihe an Lizenz-Prüfungen. Es stehen 18 einzigartige Autos zur Verfügung, zudem können Spieler auf ikonischen Strecken wie dem Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway und Trial Mountain Circuit unterwegs sein. Eine ausführliche Übersicht über die Features bietet der PlayStation.Blog.

My First Gran Turismo bietet auf PS5 eine vollständige Unterstützung von PlayStation VR2, die es Spielern erlaubt, eine völlig neue Dimension von Realismus, Immersion und fesselndem Gameplay zu erleben.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Gran Turismo-Seite sowie auf dem PlayStation.Blog.