NEXON stellt The First Berserker: Khazan im Action-Trailer vor

NEXON und Neople veröffentlichten einen neuen Cinemtaic- und Gameplay-Trailer für The First Berserker: Khazan (Khazan) bei der gamescom Opening Night Live (ONL).

Der Trailer enthüllt, dass das Spiel Anfang 2025 für Windows PC via Steam, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S erscheint. Neople, das Studio, das seit fast 20 Jahren Fans von Dungeon&Fighter (DNF) verzückt, bietet Spielern die Möglichkeit, erstes Gameplay auf dem Showfloor der gamescom 2024 und im Rahmen eines Technical Closed Beta Tests auf PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 11. Oktober 2024 zu erleben.

Der Trailer zeigt die intensiven Kämpfe und Storyline des Spiels, was es Spielern erlaubt, in die Geschichte von Khazan einzutauchen. Es warten verschiedene Bosskämpfe gegen beeindruckende Gegner, wie dem Blade Phantom, untermalt von einer einzigartigen Atmosphäre, die durch den 3D-Cel-Grafikstil erzeugt wird. Spieler erleben verschiedene Mechaniken und Angriffsmuster mit dem neu vorgestellten Speer und Großschwert. Interessierte können in die erste öffentliche Hands-on-Demo auf der Gamescom vom 21. bis 25. August in Halle 9.1, Stand B-029 hineinschnuppern.

In der Demo erleben Spieler eine Reihe an Features, darunter:

Eine spannende Handlung – Als vergessener Held fordern Spieler ihre Kampf-erprobten Fähigkeiten durch heftige Kämpfe zurück und sinnen nach Rache gegen diejenigen, die sie verleumden und bekämpfen.

Hardcore-Action & unterschiedliche Mechaniken – Spieler stürzen sich in spannende Kämpfe, die sich in Stil und Tempo weiterentwickeln, wenn die Spieler durch erfolgreich abgeschlossene Herausforderungen weiterwachsen. Sie stellen sich beeindruckenden Bossen, sammeln mächtige Ausrüstung und vieles mehr.

Immersive Grafik & 3D-Cel-Animation – Durch realistisch dargestellte Hintergründe und Charakterbewegungen fühlen sich die Spieler, als ob sie einer düsteren Fantasie beiwohnen, die durch die einzigartige Darstellung im Cartoon-Stil und die ausgeklügelten Aktionen gezeichnet wird.

Wer die Gamescom nicht besuchen kann, hat trotzdem noch eine Möglichkeit am ersten Technical Closed Beta Test für The First Berserker: Khazan vom 11. bis 20. Oktober teilzunehmen. Detaillierte Informationen zur Teilnahme gibt es auf der offiziellen Website.

Spieler können den Titel auch auf der Website auf die Wunschliste setzten oder sich für Benachrichtigungen für kommende Spieltests und Neuigkeiten anmelden.