NVIDIA GeForce auf der gamescom 2024

Heute, auf der gamescom 2024, kündigt NVIDIA an, dass 20 neue Spiele DLSS- und RTX-Unterstützung bekommen!

Außerdem gibt NVIDIA einen Einblick in die Zukunft des Gamings mit Mecha BREAK, dem ersten Spiel, das NVIDIA ACE- und Digital-Human-Technology einsetzt. Dazu kommen weitere Verbesserungen und Triple-A-Titel, die für GeForce NOW mit RTX-Unterstützung erhältlich sind. Zusätzlich wurde das Star Wars™ Outlaws GeForce RTX 40 Series Bundle vorgestellt und ein neuer GeForce-Game-Ready-Treiber für Black Myth: Wukong und Star Wars™ Outlaws veröffentlicht.

20 neue DLSS- & RTX-Spiele

Es ist endlich an der Zeit, sich in Black Myth: Wukong auf eine packende Reise durch die chinesische Mythologie zu begeben. Das heiß ersehnte Action-Rollenspiel von Game Science wurde durch vollständiges Raytracing und NVIDIA DLSS 3 verbessert, was die Qualität von Beleuchtung, Reflexionen und Schatten erhöht und es Spielern mit GeForce-RTX-40-Series-GPUs und GeForce-NOW-Ultimate-Mitgliedern ermöglicht, den Titel ohne Probleme auf maximalen Einstellungen zu genießen.

Als nächstes stellt NVIDIA im Rahmen ihrer Kooperation mit Ubisoft, Massive Entertainment und Lucasfilm Games für Star Wars™ Outlaws ein neues Star Wars™ Outlaws GeForce RTX 40 Series Bundle vor, das bis zum 19. September erhältlich ist.

So können Spieler alle Vorteile der RTX-Technologie in Star Wars™ Outlaws erleben. Von DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction bis hin zu RTX Dynamic Illumination und NVIDIA Reflex erhalten die Spieler mehr Bilder pro Sekunde, geringere Latenz und noch schönere Ausblicke auf die Weite der Galaxie. Und dank GeForce NOW können auch diejenigen, die keinen Zugang zu GPUs der GeForce-RTX-40-Serie haben, das gleiche Erlebnis haben.

Weitere RTX-News: Dragon Age™: The Veilguard erscheint mit Raytracing, DLSS 3 und Reflex und Dune: Awakening startet mit DLSS 3 und Reflex.

FINAL FANTASY XVI kommt ebenfalls auf den PC, was bedeutet, dass die Welt von Valisthea und das Spektakel jedes Eikon dank DLSS 3, DLAA und Reflex noch nie so gut ausgesehen haben. Außerdem können Spieler bereits vor der Veröffentlichung des Spiels am 17. September eine Demo herunterladen, die einen Vorgeschmack darauf gibt, wie sehr das Spiel mit diesen Features noch besser wird. Wer keine optimale Hardware hat, kann das Spiel auch auf GeForce NOW genießen.

Zahlreiche neue Spiele sind mit DLSS 3 und Reflex auf dem Weg, so dass es für jeden Spieler das perfekte Spiel mit bestmöglicher Leistung gibt:

Der neueste GeForce-Game-Ready-Treiber bietet Day-1-Support für Black Myth Wukong, Star Wars™ Outlaws, FINAL FANTASY XVI, Concord und Warhammer 40.000: Space Marine 2 enthält. Die GeForce-Game-Treiber gibt es unter „Drivers“ in der NVIDIA App Beta, GeForce Experience oder GeForce.com. So sind Spiele von Anfang an optimal spielbar.

ACE und Digital-Human-Technologies werden im ersten Spiel, Mecha BREAK, vorgestellt

NVIDIA ACE ist eine revolutionäre Suite von Digital-Human-Technologies, die digitale Menschen zum Leben erwecken. ACE feierte sein Debüt in der Ramen-Shop-Demo auf der Computex 2023, hat sich aber schnell weiterentwickelt.

Auf der Gamescom 2024 zeigt NVIDIA das erste digitale menschliche Small-Language-Modell in Mecha BREAK, einem neuen Multiplayer-Mech-Spiel von Amazing Seasun Games, eingesetzt wird, um die Charaktere zum Leben zu erwecken und ein dynamischeres und realistischeres Spielerlebnis auf GeForce-RTX-AI-PCs zu ermöglichen. Mecha BREAK, entwickelt von Amazing Seasun Games, einer Tochtergesellschaft der Kingsoft Corporation, zeigt den NVIDIA Nemotron-4 4B Instruct NIM, der auf dem Gerät läuft, als ersten Showcase für ACE-gestützte Spielinteraktionen.

Und das ist erst der Anfang, denn immer mehr Entwickler integrieren NVIDIA ACE in ihre Spiele und Anwendungen. Der weltweit tätige Spiele-Publisher und -Entwickler Perfect World Games erweitert seine NVIDIA-ACE- und Digital-Human-Technology-Demo, Legends, um neue KI-gestützte Vision-Funktionen. In der Demo kann die Spielfigur Yun Ni mit Hilfe der von ChatGPT-4o betriebenen Computerkamera Menschen und Objekte in der realen Welt sehen und identifizieren, wodurch das Spielerlebnis um eine Augmented-Reality-Ebene erweitert wird. Diese Funktionen eröffnen eine neue Ebene der Immersion und Zugänglichkeit für PC-Spiele.

MediaTek-Kooperation bringt G-SYNC-Display-Technologie in die Hände von noch mehr Spielern

NVIDIA arbeitet mit MediaTek zusammen, um die besten Gaming-Display-Technologien der Branche für alle Spieler weltweit leichter zugänglich zu machen. Die gesamte Palette der G-SYNC Technologien wird in die beliebtesten Skalierer integriert.

Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit eines separaten G-SYNC-Moduls, was den Produktionsprozess vereinfacht und die Kosten reduziert. Ein Höhepunkt dieser Zusammenarbeit ist die Einführung von G-SYNC Pulsar. Diese neue Technologie bietet die 4-fache effektive Bewegungsklarheit sowie ein flüssiges und ruckelfreies Spielerlebnis mit variabler Bildwiederholfrequenz (VRR). Sie wird erstmals auf neu angekündigten Monitoren eingesetzt, darunter der ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR, der Acer Predator XB273U F5 und der AOC AGON PRO AG276QSG2. Diese 2560×1440 Pulsar-Monitore, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen, verfügen über 360Hz-Bildwiederholraten und HDR-Unterstützung.

Half-Life 2 RTX: Ein RTX-Remix-Projekt präsentiert den überarbeiteten Nova Prospekt in einem neuen Trailer

Half-Life 2 RTX: Ein RTX Remix Project von Orbifold Studios ist ein Community-Remaster des Spieleklassikers von Valve. Mit über 100 mitwirkenden Künstlern stellen die Orbifold Studios heute ihr Remaster eines der kultigsten Levels von Half-Life 2, Nova Prospekt, vor.

Mit NVIDIA RTX Remix erstellt Orbifold Studios neue Materialien mit PBR-Eigenschaften, fügt mit dem Hammer-Editor von Valve zusätzliche geometrische Details hinzu und nutzt NVIDIA-Technologien wie vollständiges Raytracing, DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction, Reflex und RTX IO, um ein beeindruckendes Spielerlebnis für GeForce RTX-Spieler zu schaffen.

GeForce NOW: Over 2,000 Games, New Releases Day-One & Automatic Xbox Sign-In

Neben Black Myth: Wukong und einer Demo für die kommende PC-Veröffentlichung von FINAL FANTASY XVI – die beide ab heute in GeForce RTX-Qualität in der Cloud mit GeForce NOW gestreamt werden können – gibt es auch die automatische Xbox-Anmeldung, die heute für die Gamescom 2024 angekündigt wurde.

Ab diesem Donnerstag, dem 22. August, können Mitglieder ihr Xbox-Profil einmalig verknüpfen, um direkt in ihre Lieblingsspiele auf dem PC einzusteigen, darunter über 140 PC Game Pass-Titel. Dies ergänzt die bereits verfügbare Funktion zur Synchronisierung der Xbox-Spielebibliothek, mit der Mitglieder ihre unterstützten Xbox Game Pass- und Microsoft Store-Spiele mit ihrer Cloud-Streaming-Bibliothek synchronisieren können.

Weitere Informationen zum Star Wars™ Outlaws GeForce RTX 40 Series Bundle gibt es hier.