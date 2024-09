NVIDIA News: GreedFall II: The Dying World und The Casting of Frank Stone

Mehr als 600 Spiele und Anwendungen sind mit RTX-Technologien ausgestattet. Im Laufe dieser Woche wird GreedFall II: The Dying World mit DLSS-Super-Resolution-Unterstützung veröffentlicht.

The Casting of Frank Stone und Witchfire sind seit kurzem auf Steam mit DLSS 3 mit Frame-Generation-Unterstützung erhältlich und Satisfactory hat den Early Access mit DLSS Super Resolution und DLAA-Unterstützung verlassen.

GreedFall II: The Dying World von Nacon und Spiders bietet ein intensives Rollenspiel-Erlebnis für den Spieler. Im Kampf für die eigene Freiheit nutzen Spieler Diplomatie, List oder Kampf sowie die Unterstützung von Verbündeten, um die Eroberung des Kontinents Gacane zu stoppen. GeForce-RTX-Spieler können ab Tag 1 dank DLSS Super Resolution von Anfang an die Framerates verbessern.

In The Casting of Frank Stone vereint sich das erzählerische Können von Supermassive Games mit dem Dead-by-Daylight-Universum von Behaviour Interactive. Das neue Horrorspiel ist ab sofort erhältlich und unterstützt DLSS 3 mit Super Resolution und Frame Generation, was die Bildraten auf GeForce-RTX-GPUs beschleunigt.

Witchfire von Astronauts ist ein Ego-Shooter der etwas anderen Art von den Machern hinter Painkiller, Bulletstorm und The Vanishing of Ethan Carter. Der Spieler ist mit mächtigen Zaubersprüchen und furchterregenden Feuerwaffen bewaffnet, die von den besten Zauberern des Vatikans geschaffen wurden. Ihre Mission ist es, die berüchtigte Hexe des Schwarzen Meeres zu finden und zu vernichten. GeForce-RTX-PCs und -Laptops können DLSS 3 nutzen, um die kultige Grafik auf ein neues Niveau zu heben.

Das von der Kritik gefeierte Satisfactory von Coffee Stain Studios hat nach fünf Jahren den Early Access verlassen. In diesem Open-World-Einzelspieler- und Koop-Fabrikbau-Spiel erkunden Spieler einen fremden Planeten, auf dem sie eine Bruchlandung gemacht haben und erschaffen massive Fabriken, Außenposten und Züge. Satisfactory unterstützt außerdem DLSS Super Resolution und DLAA, was den Spielern dabei hilft, die Bildrate bei 4K und maximalen Einstellungen um durchschnittlich 71% zu steigern.

Der Spuk ist zurück in Saison 6 von Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone. Mit der neuen Drive-Thru-Multiplayer-Karte und der Mad Cow-Kartenvariante, der Einführung von Hellspawn und der Rückkehr der Vondel-Nacht gibt es umfangreiche Möglichkeiten, die Spieler in der schaurigsten Zeit des Jahres zu unterhalten. GeForce-RTX-Spieler können die Leistung mit DLSS 3 mit Super Resolution und Frame Generation verbessern und die Systemlatenz mit NVIDIA Reflex deutlich reduzieren.

Von dem Team, das Severed Steel entwickelt hat, kommt Echo Point Nova, ein neuer Open-World-Ego-Shooter für Einzel- und Koop-Spieler. In der Rolle eines Forschers mit außergewöhnlichen Kampffähigkeiten stürzt der Spieler auf einem mysteriösen Planeten ab, der von skrupellosen Söldnern beherrscht wird. Das Spiel erscheint heute mit Day-One-Unterstützung für DLSS Super Resolution, wobei die Grafik durch Aktivierung von Raytracing-Schatten und Raytracing-Reflexionen noch weiter verbessert werden kann.

Seit der Einführung von Mortal Kombat 1 steht DLSS Super Resolution zur Verfügung, damit GeForce-RTX-Spieler 60 Bilder pro Sekunde bei maximaler Einstellung erreichen. Jetzt gibt es mit Khaos Reigns eine brandneue Erweiterung, die Liu Kangs neue Ära um ein cineastisches Erlebnis bereichert. Mit Khaos Reigns wird die packende Geschichte einer gefährlichen Bedrohung fortgesetzt, die aus einer alternativen Zeitlinie aufgetaucht ist und von dem skrupellosen Titanen Havik angeführt wird.

