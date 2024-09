NVIDIA Weekly News: Neue Spiele erscheinen mit DLSS Support

Es gibt wieder die wöchentlichen News von NVIDIA, die Titel Star Wars™ Outlaws, Spectre Divide, Supermoves und Gori: Cuddly Carnage erscheinen mit DLSS Support.

Spectre Divide, ein taktischer 3v3-Shooter, ist heute mit DLSS Super Resolution erschienen. Durch das Duality-System können Spieler jederzeit zu einem zweiten Körper, dem sogenannten Spectre, wechseln. Die Dualität ermöglicht eine Vielzahl von strategischen Optionen, mit denen man aus verschiedenen Perspektiven angreifen kann, um das gegnerische Team zu überlisten oder eine zweite Chance zu bekommen, wenn man sein erstes Leben verloren hat. Unabhängig davon, wie Spieler vorgehen, schafft DLSS Super Resolution von Anfang an einen entscheidenden Wettbewerbsvortei. In Kombination mit einer GeForce-RTX-40-Series-GPU und einem G-SYNC-Esports-Monitor ist man nicht mehr zu stoppen.

Wem die Fortbewegung in zwei Körpern zu banal ist, der sollte Supermoves von Makea Games ausprobieren, das mit DLSS 3 und Frame Generation ausgestattet ist. In diesem kompetitiven Parkour-Showdown können die Spieler sowohl in der ersten als auch in der dritten Person durch Skylines stürmen. Sie können sich über Schienen hangeln, auf Hochseilen tanzen, über Wände laufen, klettern und spektakuläre Backflips und Frontflips auf Trampolinen ausführen. Unabhängig davon, welche Art der Fortbewegung Spieler bevorzugen, können sie sich in Bomb Tag ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, das Ziel vor der Rising Tide erreichen oder in Royale gegen bis zu 40 Spieler antreten.

In einem noch außergewöhnlicheren Spiel können Spieler auf das einfühlsame, aber ziemlich klugscheißende Hoverboard von Gori steigen, einem der letzten Prototypen synthetischer Haustiere, die vor der Zerstörung aus der Cool-Toyz Inc. geschmuggelt werden konnten. Gori: Cuddly Carnage ist jetzt als Demo erhältlich, die Spieler vor dem Kauf testen können. Die böse Adorable Army lässt sich durch tödliche und explosive Combos besiegen. In der vollständigen Version von Gori: Cuddly Carnage können Spieler mit Raytracing Reflexionen und Schatten verbessern und die Leistung durch DLSS Super Resolution verbessern, um das bestmögliche Spielerlebnis auf GeForce-RTX-GPUs zu genießen

Und zu guter Letzt geht es in eine weit, weit entfernte Galaxie, die Spieler ab sofort wie noch nie zuvor erkunden können, denn Star Wars™ Outlaws ist jetzt erhältlich. Die ikonischen Star-Wars-Schauplätze werden von NVIDIA DLSS 3.5 verbessert, welches die Leistung der GeForce-RTX-40-Serie nutzt, um ein unvergleichliches PC-Erlebnis zu bieten. Dank NVIDIA Reflex und der einzigartigen Reaktivität gewinnen Spieler die Oberhand in spannenden Dogfights mit dem Imperium. Im neuen Trailer ist NVIDIA DLSS 3.5 in Aktion zu sehen.

Noch bis zum 19. September können sich Fans ein Star Wars Outlaws GeForce RTX 40 Series Bundle sichern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit Ubisoft, Massive Entertainment und Lucasfilm Games erhalten Käufer ausgewählter Produkte, darunter GeForce RTX 4090-, 4080 SUPER-, 4080-, 4070 Ti SUPER-, 4070 Ti-, 4070 SUPER- und 4070-Grafikkarten und Desktop-PCs sowie Laptops mit einer GeForce-RTX-4090-Laptop-GPU, RTX-4080-Laptop-GPU oder RTX-4070-Laptop-GPU, ein digitales Exemplar der Standard-Edition* (im Wert von 69,99 Euro).

Eine Übersicht aller 600 RTX-verbesserten-Spiele und Apps gibt es hier!

Weitere Informationen gibt es auch im NVIDIA-Blog.