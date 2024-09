Crowdfunding-Kampagne zu Cyberpunk 2077 – The Board Game gestartet

CD PROJEKT RED und der Brettspielentwickler Go On Board haben bekannt gegeben, dass Cyberpunk 2077 – The Board Game, eine einzigartige Adaption des Videospielhits, jetzt mit dem Crowdfunding auf Gamefound begonnen hat.

Cyberpunk 2077 – The Board Game ist ein kooperatives, storygetriebenes, taktisches Actionspiel für 1-4 Spieler, das ein „Was wäre wenn?“-Szenario erforscht, das ein entscheidendes Ereignis aus dem Videospiel verändert.

Mit 13 verschiedenen Missionen und einer einzigartigen Spielmechanik zielt es darauf ab, das Gefühl des Videospiels originalgetreu wiederzugeben.

Die Crowdfunding-Kampagne enthält ein bereits veröffentlichtes Stretch Goal und einen besonderen Vorteil für die Unterstützer des ersten Tages.

Die Tabletop-Adaption, die in enger Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und Go On Board entwickelt wurde, erweckt die Erfahrung von Cyberpunk 2077 zum Leben und enthält wichtige Charaktere aus dem Videospiel, darunter V, Judy, Panam und Jackie. Das kooperative, taktische Actionspiel bietet 1-4 Spielern die Möglichkeit, ein „Was wäre wenn?“-Szenario zu erkunden, das ein entscheidendes Ereignis aus dem Videospiel verändert und eine neue Geschichte in 13 verschiedenen Missionen erzählt.

Die Gamefound-Kampagne, die bereits vor dem offiziellen Start über 50.000 Follower hatte, bietet am ersten Tag einen Vorteil in Form einer alternativen Version der Miniatur von V mit Mantis-Klingen und ein Stretch Goal, das eine Johnny Silverhand-Miniatur und einen zusätzlichen Spielmodus freischaltet. Cyberpunk 2077 – The Board Game soll im Dezember 2025 in mehreren Sprachversionen – inklusive einer deutschen Fassung – veröffentlicht werden.

Das dynamische und rasante Brettspiel verfügt über eine Zeitdruck-Mechanik, um die Erfahrung eines Söldners in Night City mit epischen Action-Momenten nachzustellen – und über 50 Street Stories, die jeden Durchgang abwechslungsreich und einzigartig machen. Es enthält außerdem einen zusätzlichen Afterlife-Missionsgenerator, der mit Dutzenden von Einzelmissionen, die die Spieler erstellen können, einen hohen Wiederspielwert bietet. Um mehr über die Spielmechanik zu erfahren, wurde in einem REDstreams-Special mit Brettspielentwickler Łukasz Woźniak und Franchise Content Strategy Lead Patrick Mills auf die verschiedenen Elemente eingegangen, die den Spielern zur Verfügung stehen werden.

Weitere Informationen zu Cyberpunk 2077 – The Board Game befinden sich auf der offiziellen Crowdfunding-Seite und auf dem YouTube-Kanal von Go On Board.