Owlcat Games kündigen Shadow of the Road an

Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games enthüllen Shadow of the Road, eine geschickte Mischung aus CRPG und rundenbasierten Kämpfen, angesiedelt im Japan des 19. Jahrhunderts.

Shadow of the Road ist einer der ersten Titel, der von der neuen Publishing-Sparte von Owlcat Games veröffentlicht wird und zeigt, worum es dem Publisher geht: Komplexe und interessante Charaktere, tiefgängige Erzählungen, einzigartige Settings und rundenbasierte Kampfmechaniken.

In Shadow of the Road werden Spieler in eine faszinierende alternative Version Japans im 19. Jahrhundert gezogen, zu einer Zeit, als der Boshinkrieg gerade sein bitteres und blutiges Ende nahm. Die Spielwelt kombiniert Tradition mit Moderne, japanische Mythologie mit Steampunk und behandelt zudem den Konflikt zwischen Shogun und Tennô. Die bunte Truppe an Abenteurern sorgt für jede Menge spannende Geschichten in einer dynamischen und zauberhaften Welt, in der die eignen Entscheidungen die Zukunft mitgestalten.

Features von Shadow of the Road:

Deine Geschichte, deine Entscheidungen: Der Spionagemeister der Tokugawa heuert die beiden Rônin Satoru und Akira an, um einen Jungen zu beschützen, der über immense, unkontrollierbare Kräfte verfügt. Weitere Charaktere schließen sich der Truppe im Laufe des Abenteuers an; jeder von ihnen verfügt über seine eigene Geschichte und Motivation. Gemeinsam stellen sie sich immer Schwereren Herausforderungen, versuchen ihre Ehre wiederherzustellen und den Ausgang des Kriegs zu verändern. Jede Entscheidung führt die Charaktere weiter auf ihrem Pfad und beeinflusst, wohin sie sich entwickeln. Die Spieler entscheiden, ob sie neue Bande schmieden, lebenslange Freundschaften beenden oder Familien wieder zusammenführen.

Unterschiedlich gestrickte Charaktere: Schlüpf in die Rolle eines Meisterstrategen und koordiniere ein ganzes Team aus Charakteren mit unterschiedlichen Hintergründen – jeder mit eigenen Fähigkeiten, Motivationen, Gelüsten und Ängsten – und bring sie auf den Pfad, der dir am besten dient.

Abwechslungsreiche Kämpfe: Rundenbasierte Kämpfe mit Samurai-Taktiken. Jedes Teammitglied bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit aufs Schlachtfeld und ihre persönlichen Ziele und Beziehungen haben Einfluss auf jeden einzelnen Kampf. Es gilt, diese Zusammenhänge zu meistern und taktische Manöver zu nutzen, um den Sieg zu erringen.

Alle Informationen zu Shadow of the Road gibt es hier.