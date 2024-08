Neues Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard

BioWare veröffentlicht im Rahmen des neusten Entwicklerblogs vier neue Gameplay-Videos zu Dragon Age: The Veilguard.

Der Eintrag mit dem Titel „Lethality and Levelling“ konzentriert sich auf das Kampfsystem, das die Spieler:innen ab 31. Oktober 2024 erwartet. Gemeinsam mit Pod People kündigt BioWare zudem die kommende narrative Podcast-Reihe Dragon Age: Vows & Vengeance an. Dragon Age: The Veilguard erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, EA app und für den Epic Games Store.

Der neuste Blogeintrag taucht tief in das Kampfsystem von Dragon Age: The Veilguard ein und zeigt, wie Spieler:innen strategisch die Ausrüstung von Rook und der gesamten Gruppe anpassen können, um optimal für die Auseinandersetzungen mit Thedas Bedrohungen auf dem Schlachtfeld gewappnet zu sein. Im Speziellen widmen sich die heute veröffentlichten Videos dem Kampfstil der Krieger-Klasse. Ähnlich detaillierte Einblicke in die Magier- und Schurken-Klasse sind noch vor dem Launch des Spiels für kommende Blogeinträge geplant.

Den gesamten Blogeintrag inklusive der Videos gibt es hier.

Die neue achtteilige erzählerische Podcast-Reihe, Dragon Age: Vows & Vengeance, wird im Dragon Age-Universum spielen und am 29. August Premiere feiern.

Dabei treten nicht nur exklusive Podcast-Charaktere auf (gesprochen von Mae Whitman, Bridgette Lundy-Paine und Armen Taylor), sondern auch alle Gefährten aus Dragon Age: The Veilguard. Darunter sind beispielsweise Harding (Ali Hillis), Davrin (Ike Amadi), Bellara (Jee Young Han), Neve (Jessica Clark), Taash (Jin Maley), Emmrich (Nick Boraine) sowie Manfred (Matt Mercer) und Lucanis (Zach Mendez).

Neue Episoden erscheinen wöchentlich überall dort, wo Podcasts verfügbar sind, sowie auf dem Dragon Age YouTube-Kanal (Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Podchaser, Player FM). Eine Übersicht der verfügbaren Plattformen gibt es hier und eine YouTube-Playlist ist hier verfügbar.

Weitere Informationen zu Dragon Age: The Veilguard gibt es auf der offiziellen Website